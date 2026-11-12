"إرهابيٌّ تشريعيّ"... من هو جيم جوردان زعيم "الجمهوريين" الجديد؟

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ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتيّ، أنّ من حلبة المصارعة إلى أروقة الكونغرس، بنى جيم جوردان مسيرته على المواجهة، سواء داخل الحلبة أو في المعارك السياسية. فالنائب عن ولاية أوهايو، الذي اشتهر بمواقفه الصدامية ودفاعه عن الرئيس الأميركيّ ، انتخب زعيماً لأقلية الحزب، خلفاً لمايك جونسون بعد الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، حيث فاز على منافسه ستيف سكاليز بنتيجة 106 مقابل 73 في تصويت سريّ.وُلد جيم جوردان في مدينة تروي في ولاية أوهايو، ونشأ في مقاطعة شامبين الريفية. تفوّق في المصارعة منذ الدراسة الثانوية، إذ فاز بأربعة ألقاب على مستوى الولاية في مدرسة غراهام الثانوية، ومنها تخرج عام 1982، ومن ثمّ درس الاقتصاد في جامعة ويسكونسن، وفاز فيها بلقبين وطنيين في المصارعة الجامعية.لاحقاً حصل على درجة الماجستير في التربية من جامعة ولاية أوهايو، وعمل مساعداً لمدرب المصارعة ذاتها من 1986 حتى 1994. كما نال درجة في القانون من جامعة كابيتال في كولومبوس.وتشير قناة "NBC" إلى أنه كان قريباً من التأهل لأولمبياد 1988، لكنه خسر أمام منافسه جون سميث، الذي فاز لاحقاً بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين.وفي عام 1994 انتُخب في مجلس نواب ولاية أوهايو، ثم عضواً في مجلس شيوخها، قبل أن يدخل الكونغرس عام 2006.وأسس جوردان في 2015 "Freedom Caucus" داخل مجلس النواب، وهي كتلة يمينية متشددة تمرّدت مراراً على قياداتها، وترأسها في بدايتها.وكان جون بوينر رئيس المجلس السابق، قد وصف في مذكراته جوردان بأنه "إرهابي تشريعي"، فيما ينسب إليه أنصاره الفضل في دفع الحزب نحو اليمين.وترأس لجنة في المجلس من عام 2023، وقاد تحقيقات واسعة في إدارة الرئيس السابق ، وترأس لجنة فرعية حول ما يصفه بـ"تسليح" الحكومة الفيدرالية.اشتهر في جلسات الاستماع بخلع سترته حين يحتدم ، حتى إن حسابا على " " نُسب إلى سترته ذاتها. وقد وصفه المحللون بأنه أحد أبرز الوجوه الصدامية في الكونغرس.ولعب جوردان دوراً بارزاً في دفاعه عن أثناء إجراءين لعزله خلال ولايته الأولى. وبعد انتخابات 2020 دعم الطعون في نتائجها، وصوّت ضدّ المصادقة على أصوات المجمع الانتخابي من ولايتيّ أريزونا وبنسلفانيا.كما رفض في 2022 استدعاء لجنة التحقيق في أحداث 6 كانون الثاني، وهو ما أكدته "الغارديان"، وقالت اللجنة إنه تحدث مع ترامب هاتفياً مرتين في ذلك اليوم.وفي 2023 لم يفز بمنصب رئيس المجلس حين أُطيح بكيفن مكارثي، إذ صوّت زملاؤه ضده مراراً في سباق طويل، قبل أن يذهب المنصب إلى مايك جونسون. لكن جوردان تحوّل لاحقاً إلى أحد حلفاء القيادة. (ارم نيوز)