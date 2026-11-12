في اليمن.. أكثر من 11 ألف إصابة ووفاة خلال 3 أشهر والتصعيد يفاقم النزوح والضغط الصحي

سجلت محافظة مأرب 900 حالة إصابة ووفاة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بينها 737 إصابة و163 وفاة، لتكون الأكثر تضرراً من التصعيد العسكري .

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وبحسب بيانات ، ارتفع إجمالي الإصابات والوفيات في اليمن إلى 11,755 حالة، بينها 9,657 إصابة و2,098 وفاة، منذ مطلع آب وحتى 8 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى تقارير مركز عمليات الطوارئ الصحية، أن عدد الضحايا ارتفع بمقدار 2,025 حالة خلال تسعة أيام، بمعدل يومي بلغ 225 حالة، مقارنة بـ132 حالة في التقرير السابق.

وتجاوزت الإصابات 200 حالة يومياً خلال سبعة أيام من أصل تسعة، فيما سجلت محافظة لحج نحو 707 إصابات خلال الأسبوع الأول من الشهر، تلتها مأرب. كما أسفر صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على الضالع في 4 تشرين الثاني عن سقوط تسعة قتلى وإصابة 62 شخصاً.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، أفادت المنظمة بتدمير مركز الساقية الصحي في لحج، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عاملين وإصابة أربعة آخرين، إضافة إلى إطلاق النار على سيارة إسعاف في تعز في 8 تشرين الثاني، وتضرر منشأتين صحيتين في المحافظة قبلها بثلاثة أيام.

وأكدت أن التحقق من هذه الحوادث لا يزال جارياً، مشيرة إلى أن بيانات الإصابات أولية، في ظل تفاوت نسب اكتمال التبليغ اليومي بين 42% و83%.

إنسانياً، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 320,849 نازحاً داخلياً بين الأول من آب و7 تشرين الثاني، بينهم 15,930 خلال الأسبوع الأخير. واستقبلت لحج نحو نصف الجدد، فيما انتقل 63% منهم داخل محافظاتهم.

وتعكس هذه الأرقام تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في اليمن، مع تصاعد الإصابات والوفيات واستمرار النزوح، ما يزيد الضغط على المرافق الطبية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.