بالفيديو... 8 حقائب مليئة بالأموال في وسط الشارع!

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
مشاهد لحقائب ورزم من الدولارات أُلقيت من نافذة مبنى سكني في العاصمة الكازاخستانية أستانا، تزامناً مع إعلان السلطات اعتقال رئيس صندوق الثروة السيادي"نورلان جاكوبوف" ورئيس السكك الحديدية "يلجاس أوتينشييف" بتهم فساد ورشاوى.
ورغم تداول أنباء تربط الواقعتين، لم تؤكد الجهات الرسمية حتى الآن صلة الأموال المتناثرة بقضية الاعتقال.— Thkhmz | ثخمز (@MrThkhmz) November 12, 2026
مشاهد لحقائب ورزم من الدولارات أُلقيت من نافذة مبنى سكني في العاصمة الكازاخستانية أستانا، تزامناً مع إعلان السلطات اعتقال رئيس صندوق الثروة السيادي"نورلان جاكوبوف" ورئيس السكك الحديدية "يلجاس أوتينشييف" بتهم فساد ورشاوى.
ورغم تداول أنباء تربط الواقعتين، لم تؤكد الجهات الرسمية حتى الآن صلة الأموال المتناثرة بقضية الاعتقال.