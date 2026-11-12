بالفيديو... 8 حقائب مليئة بالأموال في وسط الشارع!

تداولت وسائل إعلام فيديو يظهر 8 حقائب مليئة بأوراق نقدية تشبه الدولارات، ألقيت من نافذة مجمع "أتلانت-6" السكني في العاصمة أستانا.

وعثر على الحقائب بالقرب من المبنى رقم 5 في شارع كوناييف، حيث كانت رزم الأوراق النقدية مبعثرة على الأرض، وفقا لما ذكرته صحيفة Centralmedia24.

وأبلغ شهود العيان الشرطة، التي هرعت إلى الموقع.