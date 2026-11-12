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عربي-دولي

بالفيديو... 8 حقائب مليئة بالأموال في وسط الشارع!

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:12
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بالفيديو... 8 حقائب مليئة بالأموال في وسط الشارع!
بالفيديو... 8 حقائب مليئة بالأموال في وسط الشارع! photos 0
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تداولت وسائل إعلام فيديو يظهر 8 حقائب مليئة بأوراق نقدية تشبه الدولارات، ألقيت من نافذة مجمع "أتلانت-6" السكني في العاصمة الكازاخية أستانا.
وعثر على الحقائب بالقرب من المبنى رقم 5 في شارع كوناييف، حيث كانت رزم الأوراق النقدية مبعثرة على الأرض، وفقا لما ذكرته صحيفة Centralmedia24.
 
وأبلغ شهود العيان الشرطة، التي هرعت إلى الموقع.
 
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