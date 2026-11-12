53 دولة ومنظمة تتحرك بشأن غزة.. ومطالب عاجلة لإسرائيل قبل الشتاء

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دعت 53 دولة ومنظمة دولية، الخميس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى ، محذّرة من تفاقم الأزمة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء، في ظل النقص الحاد في مستلزمات الإيواء والخدمات الأساسية.وأكدت المندوبة لدى ، سارة ماكنتوش، في بيان مشترك باسم الدول والمنظمات المشاركة، ضرورة فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، والسماح بإدخال المساعدات من دون قيود، إلى جانب تفعيل الممرات الإنسانية عبر مصر والأردن.وشدد البيان على أهمية توفير الخيام والمياه والمستلزمات الصحية والإمدادات الطبية بصورة عاجلة، محذّراً من أن استمرار النقص في المواد الأساسية يهدد حياة السكان ويزيد احتمالات انتشار الأمراض، ولا سيما الأمراض المنقولة بالمياه.كما طالب الحكومة المقبلة بتسهيل حركة المساعدات عبر جميع المعابر والطرق البرية، وضمان وصول المرضى والجرحى من غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية لتلقي العلاج.ودعت الدول المشاركة إلى حماية المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين، وإجراء تحقيقات شفافة في الهجمات التي استهدفت المرافق الطبية وطواقم الإغاثة.وأكد البيان الدول والمنظمات الموقعة بمواصلة دعم الجهود الإنسانية في القطاع، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة والجهات المعنية بإدارة غزة، بهدف إعادة تأهيل الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان.ويأتي هذا التحرك الدولي وسط تحذيرات متزايدة من تدهور الأوضاع المعيشية في غزة، مع تعرض خيام للأمطار والفيضانات، واستمرار الحاجة إلى مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات فصل الشتاء.