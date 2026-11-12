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عربي-دولي

ويتكوف يعلن جولة ثلاثية جديدة بعد الاجتماع مع بوتين

Lebanon 24
12-11-2026 | 11:45
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ويتكوف يعلن جولة ثلاثية جديدة بعد الاجتماع مع بوتين
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أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الخميس، الاتفاق على عقد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. ولم يحدد التصريح موعد الجولة أو مكانها.
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وجاء لقاء موسكو، الذي شارك فيه المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، غداة اختتام يومين من المفاوضات في أبوظبي. وكانت تلك أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية منذ 9 أشهر، وأفضت إلى اتفاق على تبادل واسع للأسرى.

وخلال لقاء الكرملين، تمسك بوتين بمطلب موسكو السيطرة على كامل المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت ضمها، ورفض نشر قوات أجنبية لحفظ السلام في أوكرانيا، معتبرا أن انتشارها سيعني "استمرار الحرب".
واقترح هدنة محلية قصيرة لإجلاء مدنيين من مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا.

من جانبها، تتمسك كييف بوقف إطلاق النار قبل مناقشة قضايا الأراضي والترتيبات الأمنية الأوسع.

وحث ويتكوف وكوشنر بوتين على إشراك ممثلين أوروبيين في الجولة المقبلة، من دون إعلان اتفاق على صيغة مشاركتهم.

ومن المقرر أن يتوجه المبعوثان إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإطلاعه على نتائج محادثات موسكو.
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