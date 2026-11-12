ويتكوف يعلن جولة ثلاثية جديدة بعد الاجتماع مع بوتين

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أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الخميس، الاتفاق على عقد جولة جديدة من المحادثات بين وأوكرانيا والولايات المتحدة، عقب لقائه في الكرملين. ولم يحدد التصريح موعد الجولة أو مكانها.وجاء لقاء ، الذي شارك فيه المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، غداة اختتام يومين من المفاوضات في أبوظبي. وكانت تلك أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية منذ 9 أشهر، وأفضت إلى اتفاق على تبادل واسع للأسرى.وخلال لقاء الكرملين، تمسك بمطلب موسكو السيطرة على كامل المناطق الأربع التي أعلنت ضمها، ورفض نشر قوات أجنبية لحفظ السلام في ، معتبرا أن انتشارها سيعني "استمرار الحرب".