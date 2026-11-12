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عربي-دولي

جراء البرد .. وفاة رضيع في مخيم للنازحين بقطاع غزة

Lebanon 24
12-11-2026 | 12:29
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جراء البرد .. وفاة رضيع في مخيم للنازحين بقطاع غزة
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توفي رضيع يبلغ تسعة أشهر جراء البرد في خيمة تؤوي عائلته النازحة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدران فلسطينيان، الخميس، وسط مخاوف متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.
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وقال طبيب فلسطيني لفرانس برس طلب عدم كشف هويته، وعاين جثمان الطفل كنان أحمد رقيق، إنه "توفي بسبب انخفاض حرارة الجسم".

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس أن الطفل توفي بعد تعرضه لـ"برد قارس".

وجرفت الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي عشرات آلاف خيام النازحين في القطاع، وقُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إثر انهيار جرف رملي فوق خيام، بحسب السلطات التابعة لحماس.
 
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