جراء البرد .. وفاة رضيع في مخيم للنازحين بقطاع غزة

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توفي رضيع يبلغ تسعة أشهر جراء البرد في خيمة تؤوي عائلته النازحة في بجنوب ، بحسب ما أفاد مصدران فلسطينيان، الخميس، وسط مخاوف متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.وقال طبيب فلسطيني لفرانس برس طلب عدم كشف هويته، وعاين جثمان الطفل كنان أحمد رقيق، إنه "توفي بسبب انخفاض حرارة الجسم".وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة لفرانس برس أن الطفل توفي بعد تعرضه لـ"برد قارس".وجرفت الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي عشرات آلاف في القطاع، وقُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال إثر انهيار جرف رملي فوق خيام، بحسب السلطات التابعة لحماس.