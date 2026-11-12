إطلاق نار قرب البيت الأبيض يؤخر رحلة ميلانيا ترامب

تسببت حادثة إطلاق نار قرب في ، اليوم الخميس، في تأخير رحلة الأميركية ميلانيا إلى ولاية ماريلاند.ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن متحدث باسم ميلانيا ترامب قوله إن رحلة موكبها من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند تأخرت قليلاً، بسبب إطلاق النار.

وبدأ موكب ميلانيا ترامب بالتحرك من البيت الأبيض عند الساعة 8:22 صباحاً متوجهاً إلى قاعدة أندروز، حيث كانت برفقة أوشا ، زوجة الأميركي، وتستعد للسفر معها إلى روكر بولاية ألاباما لزيارة عائلات عسكرية وطلاب مدارس ابتدائية قبيل "عيد الشكر".في الأثناء، أعلنت الشرطة مقتل شخص وإصابة 4آخرين في حادث إطلاق النار الذي وقع داخل قاعة رياضية ومحيطها في العاصمة الأميركية.وقال جيفري كارول إن المشتبه به عُثر عليه مصاباً بعيار ناري من سلاحه، بعد أن تحصن داخل شقة بالقرب من موقع الحادث.من جانبها، قالت عضوة مجلس المدينة بروك بينتو إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، فيما دفعت الشرطة بعناصرها إلى المنطقة ودعت السكان إلى تجنبها.ووقع الحادث خلال ساعة الذروة على بعد يزيد قليلاً على كيلومتر واحد من البيت الأبيض، ما استدعى انتشاراً أمنياً واسعاً.