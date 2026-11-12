سوريا تعلن معالجة أكثر من 315 ألف لغم… وسقوط ضحايا جدد

Advertisement

أعلنت أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب ومعالجتها في مناطق مختلفة من البلاد، في وقت لا تزال فيه الألغام تشكل تهديداً لحياة المدنيين وتعرقل عودة .ونقلت وكالة "سانا" عن الوزارة أن عمليات المسح والإزالة مستمرة في المناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الحيوية، وتشمل وحلب وإدلب وأرياف حمص وحماة واللاذقية، إضافة إلى مناطق السورية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد عودة السكان.وفي السياق، أعلن وزير الطوارئ وإدارة السوري رائد الصالح مقتل أحد عناصر فرق إزالة الألغام وإصابة زميله أثناء عملهما في قرية السين حلب الشرقي، مشدداً على ضرورة توفير معدات وتقنيات حديثة لحماية الفرق المختصة.كما أُصيب شخصان بانفجار لغم في ريف حماة ، وطفلان في حادثة مماثلة ببلدة النعيمة في ريف درعا.وتشير تقديرات محلية إلى وجود أكثر من نصف مليون لغم في البادية السورية، موزعة على مساحة تقارب 25 ألف كيلومتر مربع، ما يجعل إزالة مخلفات الحرب أحد أبرز التحديات أمام عودة السكان وإعادة الإعمار.