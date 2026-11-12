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عربي-دولي

سوريا تعلن معالجة أكثر من 315 ألف لغم… وسقوط ضحايا جدد

Lebanon 24
12-11-2026 | 13:21
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سوريا تعلن معالجة أكثر من 315 ألف لغم… وسقوط ضحايا جدد
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أعلنت وزارة الدفاع السورية الكشف عن أكثر من 315 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب ومعالجتها في مناطق مختلفة من البلاد، في وقت لا تزال فيه الألغام تشكل تهديداً لحياة المدنيين وتعرقل عودة النازحين.
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ونقلت وكالة "سانا" عن الوزارة أن عمليات المسح والإزالة مستمرة في المناطق السكنية والأراضي الزراعية والطرق والمنشآت الحيوية، وتشمل دمشق وحلب وإدلب وأرياف حمص وحماة واللاذقية، إضافة إلى مناطق الجزيرة السورية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تشهد عودة السكان.

وفي السياق، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح مقتل أحد عناصر فرق إزالة الألغام وإصابة زميله أثناء عملهما في قرية السين بريف حلب الشرقي، مشدداً على ضرورة توفير معدات وتقنيات حديثة لحماية الفرق المختصة.

كما أُصيب شخصان بانفجار لغم في ريف حماة الشمالي، وطفلان في حادثة مماثلة ببلدة النعيمة في ريف درعا.

وتشير تقديرات محلية إلى وجود أكثر من نصف مليون لغم في البادية السورية، موزعة على مساحة تقارب 25 ألف كيلومتر مربع، ما يجعل إزالة مخلفات الحرب أحد أبرز التحديات أمام عودة السكان وإعادة الإعمار.
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