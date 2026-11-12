قتيل وأربعة جرحى بإطلاق نار في واشنطن

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قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون بإطلاق نار في قاعة رياضية ومحيطها بالعاصمة الأميركية ، الخميس، وفق ما أعلن بالإنابة كارول.وقال كارول، في تصريح للصحافيين، إن المشتبه به في عملية إطلاق النار عُثر عليه مصاباً بعيار ناري من سلاحه، بعدما تحصّن داخل شقته الواقعة على مقربة من الموقع.كانت العضو بمجلس المدينة بروك بينتو قد صرحت، في وقت سابق، بأن إطلاق النار حصل داخل القاعة وفي محيطها، وقالت إن «أشخاصاً عدة» أصيبوا. وأوضحت أن الشرطة تُجري عملية بحث عن المشتبه به.وأعلنت شرطة واشنطن، على منصة «إكس»، أنها نشرت عناصر في موقع «إطلاق نار لا يزال جارياً»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».ودعت السلطات السكان إلى تجنّب المنطقة. ووقع إطلاق النار في ساعة الذروة، واستدعى تدخلاً واسعاً للشرطة. وتبعد الصالة الرياضية أكثر بقليل من كيلومتر عن .وكان على جهاز للمشي حين دوّت الطلقات. وقال، لـ«واشنطن صن»، إنه سمع «دوياً»، ثم رأى شخصاً مُلقى على الأرض داخل الصالة مصاباً في الرأس.