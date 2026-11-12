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عربي-دولي

وبّخ وزير الحرب الأميركي أمام الجميع… فكافأه بوسام عسكري

Lebanon 24
12-11-2026 | 16:27
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كرّم وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث جندياً كان قد وجّه توبيخاً له ولمرافقيه بسبب الضحك والتحدث بصوت مرتفع أمام ضريح الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى.
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ومنح هيغسيث الجندي توماس إيغليسياس "وسام الثناء للخدمة المشتركة"، تقديراً لالتزامه بواجباته في حراسة الضريح، بعدما استقبله مع أفراد الوحدة العسكرية المكلفة بحماية الموقع في مقر البنتاغون.

وكان الجندي قد تدخّل، الأربعاء، عندما سمع ضحكات أثناء التقاط هيغسيث وزوجته وعدد من مساعديه صوراً أمام النصب التذكاري، مطالباً الحاضرين بالتزام الصمت واحترام قدسية المكان.

ونشر هيغسيث، الخميس، صوراً تظهره وهو يقلّد الجندي الوسام ويصافحه، معلّقاً: "نحن نحب الجنود، ونحب الانضباط والمعايير. أحسنت أيها الجندي".

من جهته، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الجندي تصرّف بصورة صحيحة ومحترمة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الانضباط داخل الموقع الذي يخلّد ذكرى العسكريين الأميركيين الذين قُتلوا في الحروب ولم تُعرف هوياتهم.
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