وبّخ وزير الحرب الأميركي أمام الجميع… فكافأه بوسام عسكري

Advertisement

كرّم وزير الحرب الأميركي جندياً كان قد وجّه توبيخاً له ولمرافقيه بسبب الضحك والتحدث بصوت مرتفع أمام الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، خلال مراسم إحياء .ومنح هيغسيث الجندي توماس إيغليسياس "وسام الثناء للخدمة المشتركة"، تقديراً لالتزامه بواجباته في حراسة الضريح، بعدما استقبله مع أفراد الوحدة العسكرية المكلفة بحماية الموقع في مقر .وكان الجندي قد تدخّل، الأربعاء، عندما سمع ضحكات أثناء التقاط هيغسيث وزوجته وعدد من مساعديه صوراً أمام ، مطالباً الحاضرين بالتزام الصمت واحترام قدسية المكان.ونشر هيغسيث، الخميس، صوراً تظهره وهو يقلّد الجندي الوسام ويصافحه، معلّقاً: "نحن نحب الجنود، ونحب الانضباط والمعايير. أحسنت أيها الجندي".، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الجندي تصرّف بصورة صحيحة ومحترمة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الانضباط داخل الموقع الذي يخلّد ذكرى العسكريين الذين قُتلوا في الحروب ولم تُعرف هوياتهم.