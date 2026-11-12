ايران تستهدف رادارا أميركيًا في البحرين.. ردّا على استهداف في سيريك

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أنّ قواته استهدفت ما قال إنه رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين، رداً على ما وصفه بـ"هجوم جوي" طال برج اتصالات في مدينة سيريك الإيرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو القوات الأميركية في المنطقة أو السلطات البحرينية بشأن الإعلان. وكانت الولايات المتحدة قد قصفت خلال الأسابيع الماضية مواقع عسكرية على الساحل الإيراني، وقالت إن عملياتها تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز وقواتها البحرية التي تفرض حصاراً على إيران.
وجاء إعلان الحرس الثوري غداة تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وإنه وجّه نائبه جي دي فانس إلى التركيز على جهود مكافحة الاحتيال داخل الولايات المتحدة. كما قال إنه لن يتردّد في استخدام القوة العسكرية لمنع إيران مما وصفه بـ"ترويع الحلفاء والسفن".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، الأربعاء، بأن فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع مسؤول أمني إيراني رفيع، وبأن ترامب أبدى انفتاحاً على استئناف المفاوضات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المرشد مجتبى خامنئي دعوته إلى إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم".