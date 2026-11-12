ايران تستهدف رادارا أميركيًا في البحرين.. ردّا على استهداف في سيريك

أعلن ، الجمعة، أنّ قواته استهدفت ما قال إنه رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين، رداً على ما وصفه بـ"هجوم جوي" طال برج اتصالات في مدينة سيريك ، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ولم يصدر تعليق فوري من أو القوات الأميركية في المنطقة أو السلطات البحرينية بشأن الإعلان. وكانت قد قصفت خلال الأسابيع الماضية مواقع عسكرية على الساحل الإيراني، وقالت إن عملياتها تهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز وقواتها البحرية التي تفرض حصاراً على .

وجاء إعلان الحرس الثوري غداة تصريح للرئيس الأميركي قال فيه إن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وإنه وجّه نائبه جي دي فانس إلى التركيز على جهود مكافحة الاحتيال داخل الولايات المتحدة. كما قال إنه لن يتردّد في استخدام القوة العسكرية لمنع إيران مما وصفه بـ"ترويع الحلفاء والسفن".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، الأربعاء، بأن فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة مع مسؤول أمني إيراني رفيع، وبأن أبدى انفتاحاً على استئناف المفاوضات. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المرشد مجتبى خامنئي دعوته إلى إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم".