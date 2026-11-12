إسرائيل بين خيار التهدئة واستئناف الحرب.. ماذا كشف اجتماع نتنياهو وآيزنكوت؟

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نقلت تقارير صحفية تقييمات متباينة حول ما دار في اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال مع رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، أمس الخميس، وما إذا كانت هناك "ضرورة ملحة" لشن هجمات جديدة على .ولفتت تقارير إلى أن المؤسسة الأمنية "لا ترى أي تطورات في إيران تستدعي عملية عسكرية فورية"، وذلك رغم إصرار المتكرر على التحرك عسكريا، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، وهو ما دفع منتقديه لاتهامه بالسعي وراء أهداف سياسية.وذكرت القناة 13 أن موقف الجيش الذي عرض أمام نتنياهو وآيزنكوت خلال الاجتماع،بحضور غاي ماركيزينو السكرتير العسكري لنتنياهو، هو "عدم وجود حاجة ملحة تدعو لضرب إيران في الوقت الراهن".ومع ذلك، تضمن الإيجاز الأمني الذي قدمه نتنياهو لآيزنكوت طرحا يفيد أنه "في حال قرر الرئيس الأميركي تجديد الهجمات الأميركية، فينبغي على إسرائيل حينها الانضمام إلى الحرب".وجاء اللقاء الذي عقد في مكتب نتنياهو استجابة لطلب آيزنكوت بالحصول على إحاطات أمنية، وفي ظل تقارير حديثة تشير إلى تجدد التوترات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، حول احتمالية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.وعقب الاجتماع، أصدر الطرفان بيانا مشتركا ذكرا فيه أن "آيزنكوت تلقى إحاطة حول التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل في الوقت الراهن".وأضاف البيان أنهما اتفقا أيضا على مواصلة تبادل المستجدات كلما دعت الحاجة.