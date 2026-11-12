ترامب يريد "إنهاء ملف كوبا" قبل مغادرة منصبه

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أعلن الرئيس الأميركي انه يريد "إنهاء ملف كوبا" قبل مغادرة منصبه.وخلال مقابلة مع الإذاعي ، وردا على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لــ"تحرير كوبا"، صرح أمس الخميس بأنه يريد "إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه".وأكد الرئيس الأميركي أنه "سيأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد" خيار التدخل العسكري.وتابع ترامب: "نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو ، أو أيًا كان ما تريد أن تسميها".ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب في كانون الثاني 2029.وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلا عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.