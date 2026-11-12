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عربي-دولي

ترامب يريد "إنهاء ملف كوبا" قبل مغادرة منصبه

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:23
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه يريد "إنهاء ملف كوبا" قبل مغادرة منصبه.

وخلال مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، وردا على سؤال حول احتمالية استخدام القوة العسكرية لــ"تحرير كوبا"، صرح ترامب أمس الخميس بأنه يريد "إنجاز ملف كوبا قبل مغادرة منصبه".
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وأكد الرئيس الأميركي أنه "سيأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد" خيار التدخل العسكري.

وتابع ترامب: "نحن نراقب الوضع عن كثب. الأوضاع هناك سيئة للغاية. إنها في الأساس مكان فاشل، أو دولة فاشلة، أو أيًا كان ما تريد أن تسميها".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب في كانون الثاني 2029.

وفرضت الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، مما فاقم أزمتي الاقتصاد والطاقة اللتين تعصفان بالبلاد منذ سنوات، فضلا عن زيادة حدة الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الكاريبية البالغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة.
 
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