أكثر من 100 سفينة صينية في المحيط الهادئ... "ترهيب صامت" لتايوان!

نفّذت الصين في مطلع تشرين الثاني مناورات عسكرية واسعة وغير معلنة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان، شاركت فيها أكثر من 100 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل، في تحرّك وصفه مسؤولون في تايبيه بأنه حملة "ترهيب صامت" تهدف إلى ممارسة الضغط على وحكومات أخرى، من دون إثارة ردود فعل دبلوماسية واسعة.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، قال مسؤول أمني تايواني رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف، إن القوات الصينية نفّذت تدريبات تضمنت محاكاة هجمات على قوات عسكرية ومدن، من بينها مدن في تايوان. وأشار إلى أن حجم الانتشار البحري تجاوز مناورات "مهمة العدالة 2025"، التي كانت آخر تدريبات صينية معلنة رسمياً واستهدفت تايوان قبل نحو عام، واعتُبرت من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى ذلك الوقت.

وخلال المناورات، أطلقت غواصة صينية أيضاً صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البرّ الصيني، وفق المسؤول التايواني، الذي وصف التدريبات بأنها "مناورة صامتة، وفي الواقع ترهيب صامت"، مشبّهاً إياها بلصّ يخفي مسدساً في جيبه ويوجّهه نحو موظف مصرف، لإجباره على تسليم المال من دون إطلاق إنذار أو استدعاء تدخل أمني واسع.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغط العسكري الصيني على تايوان خلال السنوات الخمس الماضية، وسط مخاوف غربية من احتمال اندلاع مواجهة. وتعتبر بكين الجزيرة، التي تتمتع بحكم ، جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها، فيما تدعو رسمياً إلى "إعادة توحيد" سلمية.

وفي هذا السياق، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا، الخميس، إلى إعادة توحيد سلمية مع تايوان، من دون التطرق إلى استخدام القوة. في المقابل، أحالت التايوانية "رويترز" إلى تصريحات ويلينغتون كو، الذي قال إن الصين تنفّذ تدريبات تهدف إلى منع وصول قوات خارجية إلى المنطقة، وتشمل حاملة طائرات وتشكيلات بحرية أخرى في غرب المحيط الهادئ.

أما بكين، فقالت إن تحركات حاملة الطائرات تندرج في إطار تدريبات اعتيادية لا تستهدف أي دولة. ولم ترد وزارة الدفاع طلب الوكالة التعليق على المناورات.

وتزامنت هذه التحركات مع الاستعدادات لقمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC"، التي تستضيفها مدينة شينزن الصينية الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي وشي جين بينغ للمرة الثالثة هذا العام، فيما تشارك تايوان أيضاً في المنتدى.

ورأت مصادر استخباراتية أجنبية أن عدم إعلان بكين رسمياً عن هذه المناورات وتسميتها يبدو أمراً متعمداً، إذ يتيح لها ممارسة ضغط عسكري مع تفادي تداعيات دبلوماسية. وأضاف أحد هذه المصادر أن النصف الثاني من العام يشكّل عادة فترة مناسبة للمناورات الصينية، بسبب استقرار الأحوال الجوية نسبياً.

تنسيق بين القيادات البحرية

وشملت التدريبات قوات بحرية من القيادات العملياتية الصينية الشرقية والشمالية والجنوبية، وهو ما اعتبره المسؤول التايواني مؤشراً إلى أن بكين لا تتدرّب على سيناريو حصار تايوان فحسب، بل على تنفيذ عمليات أوسع في أنحاء غرب المحيط الهادئ، إلى جانب العمل على دمج الأساطيل الإقليمية ضمن قوة واحدة قادرة على تنفيذ عمليات في أعالي البحار.

ورغم تراجع حجم الانتشار البحري الصيني خلال الأسبوع الجاري، أفاد مسؤولان أمنيان تايوانيان بأن نحو 70 سفينة كانت لا تزال تعمل ضمن سلسلة الجزر الأولى، الجمعة.

وكان لمجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو قد نشر، مساء الخميس، تفاصيل عن التحركات الصينية، مشيراً إلى أن مجموعات القيادات الشمالية والشرقية والجنوبية، إلى جانب مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ"، لا تزال تعمل في المياه الواقعة شرق الفيليبين، رغم انخفاض عدد السفن. وأضاف أن نشاط سلاح الجو الصيني بقي مرتفعاً قرب تايوان.

وفي موقف تصعيدي، حذّرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المدعومة من الدولة، الجمعة، من أن الحزب الحاكم في تايوان سيواجه "حساباً قاسياً" إذا واصل السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على قوى خارجية أو وسائل عسكرية، معتبرة أنه يجرّ سكان الجزيرة إلى مواجهة.