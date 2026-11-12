تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 100 سفينة صينية في المحيط الهادئ... "ترهيب صامت" لتايوان!

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أكثر من 100 سفينة صينية في المحيط الهادئ... ترهيب صامت لتايوان!
أكثر من 100 سفينة صينية في المحيط الهادئ... ترهيب صامت لتايوان! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نفّذت الصين في مطلع تشرين الثاني مناورات عسكرية واسعة وغير معلنة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان، شاركت فيها أكثر من 100 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل، في تحرّك وصفه مسؤولون في تايبيه بأنه حملة "ترهيب صامت" تهدف إلى ممارسة الضغط على الجزيرة وحكومات أخرى، من دون إثارة ردود فعل دبلوماسية واسعة.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، قال مسؤول أمني تايواني رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف، إن القوات الصينية نفّذت تدريبات تضمنت محاكاة هجمات على قوات عسكرية ومدن، من بينها مدن في تايوان. وأشار إلى أن حجم الانتشار البحري تجاوز مناورات "مهمة العدالة 2025"، التي كانت آخر تدريبات صينية معلنة رسمياً واستهدفت تايوان قبل نحو عام، واعتُبرت من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى ذلك الوقت.

وخلال المناورات، أطلقت غواصة صينية أيضاً صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البرّ الصيني، وفق المسؤول التايواني، الذي وصف التدريبات بأنها "مناورة صامتة، وفي الواقع ترهيب صامت"، مشبّهاً إياها بلصّ يخفي مسدساً في جيبه ويوجّهه نحو موظف مصرف، لإجباره على تسليم المال من دون إطلاق إنذار أو استدعاء تدخل أمني واسع.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغط العسكري الصيني على تايوان خلال السنوات الخمس الماضية، وسط مخاوف غربية من احتمال اندلاع مواجهة. وتعتبر بكين الجزيرة، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها، فيما تدعو رسمياً إلى "إعادة توحيد" سلمية.

وفي هذا السياق، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد دعا، الخميس، إلى إعادة توحيد سلمية مع تايوان، من دون التطرق إلى استخدام القوة. في المقابل، أحالت وزارة الدفاع التايوانية "رويترز" إلى تصريحات وزير الدفاع ويلينغتون كو، الذي قال إن الصين تنفّذ تدريبات تهدف إلى منع وصول قوات خارجية إلى المنطقة، وتشمل حاملة طائرات وتشكيلات بحرية أخرى في غرب المحيط الهادئ.

أما بكين، فقالت إن تحركات حاملة الطائرات تندرج في إطار تدريبات اعتيادية لا تستهدف أي دولة. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب الوكالة التعليق على المناورات.

وتزامنت هذه التحركات مع الاستعدادات لقمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC"، التي تستضيفها مدينة شينزن الصينية الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشي جين بينغ للمرة الثالثة هذا العام، فيما تشارك تايوان أيضاً في المنتدى.

ورأت مصادر استخباراتية أجنبية أن عدم إعلان بكين رسمياً عن هذه المناورات وتسميتها يبدو أمراً متعمداً، إذ يتيح لها ممارسة ضغط عسكري مع تفادي تداعيات دبلوماسية. وأضاف أحد هذه المصادر أن النصف الثاني من العام يشكّل عادة فترة مناسبة للمناورات الصينية، بسبب استقرار الأحوال الجوية نسبياً.

تنسيق بين القيادات البحرية

وشملت التدريبات قوات بحرية من القيادات العملياتية الصينية الشرقية والشمالية والجنوبية، وهو ما اعتبره المسؤول التايواني مؤشراً إلى أن بكين لا تتدرّب على سيناريو حصار تايوان فحسب، بل على تنفيذ عمليات أوسع في أنحاء غرب المحيط الهادئ، إلى جانب العمل على دمج الأساطيل الإقليمية ضمن قوة واحدة قادرة على تنفيذ عمليات في أعالي البحار.

ورغم تراجع حجم الانتشار البحري الصيني خلال الأسبوع الجاري، أفاد مسؤولان أمنيان تايوانيان بأن نحو 70 سفينة كانت لا تزال تعمل ضمن سلسلة الجزر الأولى، الجمعة.

وكان الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو قد نشر، مساء الخميس، تفاصيل عن التحركات الصينية، مشيراً إلى أن مجموعات القيادات الشمالية والشرقية والجنوبية، إلى جانب مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ"، لا تزال تعمل في المياه الواقعة شرق الفيليبين، رغم انخفاض عدد السفن. وأضاف أن نشاط سلاح الجو الصيني بقي مرتفعاً قرب تايوان.

وفي موقف تصعيدي، حذّرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المدعومة من الدولة، الجمعة، من أن الحزب الحاكم في تايوان سيواجه "حساباً قاسياً" إذا واصل السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على قوى خارجية أو وسائل عسكرية، معتبرة أنه يجرّ سكان الجزيرة إلى مواجهة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
53 سفينة صينية تطوّق المنطقة من اليابان إلى الفيليبين.. وتايوان تحذّر: التهديد "واضح"
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 100 شركة تنضم إلى برنامج "سبيس إكس" للذكاء الفائق
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تحذير من تسونامي في شرق المحيط الهادئ إثر زلزال ضرب بنما بقوة 7.6 درجة
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أسراب مسيّرات في المحيط الهادئ... سلاح صيني جديد لمواجهة أميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأمين العام

وزارة الدفاع

الصينية على

وزير الدفاع

مجلس الأمن

ديمقراطي

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-11-13
Lebanon24
08:28 | 2026-11-13
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13
Lebanon24
07:56 | 2026-11-13
Lebanon24
07:20 | 2026-11-13
Lebanon24
07:15 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24