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عربي-دولي

كوريا الشمالية تعيد نشر دستورها.. لا مكان للتوحيد مع الجنوب

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:30
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كوريا الشمالية تعيد نشر دستورها.. لا مكان للتوحيد مع الجنوب
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قامت كوريا الشمالية بإعادة نشر دستورها الكامل على موقع دعائي رسمي، بعد أكثر من عامين ونصف من حذفه من الإنترنت عقب إعلان الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سياسة "الدولتين المتعاديتين".
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ويبدو أن النسخة المنشورة على موقع "ناينارا" هي النص المنقح في آذار الماضي، حيث حذفت عبارات مثل "التوحيد السلمي" والوحدة الوطنية" من الدستور المعدل، الذي ذكر الموقع أنه عُدّل في الجلسة الأولى لمجلس الشعب الأعلى الخامس عشر في 23 مارس.

وكان موقع "ناينارا" قد سحب النص الكامل للدستور في آذار 2024، بالإضافة إلى أقسامه المتعلقة بالتاريخ الحديث والكوريين المغتربين، والتي يُعتقد أنها تتضمن إشارات إلى "التوحيد" و"الأمة الواحدة".

وجاء الحذف بعد إعلان كيم جونغ أون، خلال اجتماع عام للحزب في أواخر عام 2023، أن الكوريتين دولتان منفصلتان تعاديان بعضهما البعض، وإصداره أوامر في يناير من العام التالي بحذف عبارات مثل "التوحيد السلمي" و"الوحدة الوطنية" من الدستور.

ويبدو أن الموقع الإلكتروني قد حذف النص القديم لتعارضه مع سياسة كوريا الشمالية الجديدة تجاه الجنوب.

ويُشار إلى أن النص الموجود حاليًا على موقع "ناينارا" مطابق إلى حد كبير للنسخة التي حصلت عليها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرتها في مايو، والتي تضم بندا جديدا يتعلق بالأراضي، وحذفت جميع الإشارات إلى التوحيد مع الجنوب، ورفعت من مكانة الزعيم وسلطته، ومنحته قيادة القوات النووية.
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