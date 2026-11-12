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عربي-دولي

ترامب يقترح تيم كوك لقيادة "إنفيديا".. والكونغرس يطالب بإجابات

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:51
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ترامب يقترح تيم كوك لقيادة إنفيديا.. والكونغرس يطالب بإجابات
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طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسم تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "آبل"، لتولّي قيادة "إنفيديا" بعد استقالة جنسن هوانغ. وفيما عيّنت الشركة مديرتها المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، طالب مشرّعون أميركيون بإحاطة مغلقة بشأن مزاعم استهداف هوانغ بعملية استخباراتية أجنبية.

وأشاد ترامب بقيادة هوانغ في منشور على منصّة "تروث سوشيال"، معتبراً أنّ كوك هو الأنسب لخلافته، وكتب: "أسطورة تحل محل أسطورة!". وكرّر دعمه لكوك في مقابلة مع المعلّق الرياضي ستيفن أ. سميث، واصفاً هوانغ بأنه "موهبة هائلة" يصعب تعويضها.

وعن مزاعم ارتباط امرأة على صلة بهوانغ بالاستخبارات الصينية، قال ترامب إنّ الأمر لم يُحسم. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخصين مطّلعين أنّ ترامب حثّ هوانغ، في اتصال سبق استقالته، على التمسّك بمنصبه، خشية أن يؤدّي رحيله إلى هبوط حاد في سوق الأسهم.

قيادة مؤقتة وتحقيق مستقل

أعلنت "إنفيديا"، الخميس، تنحّي هوانغ فوراً عن منصبَيه رئيساً للشركة ورئيساً تنفيذياً، وعن عضوية مجلس الإدارة، بعد 33 عاماً قضاها في قيادتها. وجاء الإعلان في ظلّ تحقيق مستقل في تقارير تفيد بأنه كان هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية. وكانت الشركة قد قالت سابقاً إنّ مجلس إدارتها لا يملك ما يدعوه إلى الاعتقاد بأنّ أسرارها أو الأمن القومي الأميركي تعرّضا للاختراق.

وستواصل كريس أداء مهامها المالية إلى جانب إدارة الشركة خلال المرحلة الانتقالية، فيما يدرس مجلس الإدارة مرشحين من داخل "إنفيديا" وخارجها لشغل المنصب بصورة دائمة.

إحاطة مغلقة أمام الكونغرس

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست لموقع "ذا هيل" إنّ هوانغ وافق على المشاركة في إحاطة مغلقة بشأن المخاطر المحتملة على الأمن القومي، فيما لا يزال موعدها والمشاركون فيها قيد البحث.

ودعا زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى إتاحة إحاطة سرية لأعضاء الكونغرس بشأن القضية، فيما طالب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إدارة ترامب بتوضيح ما كانت تعرفه عن المزاعم والإجراءات التي اتخذتها بعد علمها بها.

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