ضباب كثيف يحجب الرؤية.. هذه أكثر مدينة "تلوثًا" في العالم!

تصدّرت ، الجمعة، قائمة المدن الكبرى الأكثر تلوّثاً في العالم، متجاوزةً الباكستانية، فيما غطّى الضباب الدخاني العاصمة وخفّض مدى الرؤية على طرقها الرئيسية، بحسب " ".

وبلغ مؤشر جودة الهواء في المدينة، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، 334 نقطة وفق مجموعة "IQAir" ، وهو مستوى تصنّفه المجموعة "خطيراً". وسجّل لمكافحة التلوّث في قراءة بلغت 403 نقاط، ويعود التفاوت بين القراءتين إلى اختلاف طرق القياس والتصنيف.

وأظهرت مقاطع مصوّرة سيارات ودرّاجات نارية تسير وسط ضباب كثيف كاد يحجب أضواء الشوارع. ويتفاقم التلوّث شتاءً في أجزاء من شمال الهند وباكستان، إذ يحبس الهواء البارد عوادم المركبات وغبار البناء والدخان الناتج عن حرق المحاصيل.