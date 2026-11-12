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عربي-دولي

ضباب كثيف يحجب الرؤية.. هذه أكثر مدينة "تلوثًا" في العالم!

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:55
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ضباب كثيف يحجب الرؤية.. هذه أكثر مدينة تلوثًا في العالم!
ضباب كثيف يحجب الرؤية.. هذه أكثر مدينة تلوثًا في العالم! photos 0
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تصدّرت دلهي، الجمعة، قائمة المدن الكبرى الأكثر تلوّثاً في العالم، متجاوزةً لاهور الباكستانية، فيما غطّى الضباب الدخاني العاصمة الهندية وخفّض مدى الرؤية على طرقها الرئيسية، بحسب "رويترز".

وبلغ مؤشر جودة الهواء في المدينة، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، 334 نقطة وفق مجموعة "IQAir" السويسرية، وهو مستوى تصنّفه المجموعة "خطيراً". وسجّل المجلس المركزي لمكافحة التلوّث في الهند قراءة بلغت 403 نقاط، ويعود التفاوت بين القراءتين إلى اختلاف طرق القياس والتصنيف.

وأظهرت مقاطع مصوّرة سيارات ودرّاجات نارية تسير وسط ضباب كثيف كاد يحجب أضواء الشوارع. ويتفاقم التلوّث شتاءً في أجزاء من شمال الهند وباكستان، إذ يحبس الهواء البارد عوادم المركبات وغبار البناء والدخان الناتج عن حرق المحاصيل.

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