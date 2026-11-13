مواجهة على قيادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ... فان هولن يتحدى شومر

أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن ترشحه لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، متحدياً بذلك تشاك شومر، الذي يقود الديمقراطيين في المجلس منذ عام 2017، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية.

وقال فان هولن، في بيان نشره الخميس، إن الناخبين طالبوا بالتغيير، ليس فقط في سياسات الرئيس ، بل أيضاً في النهج القائم الذي لا يخدم مصالح العاملين، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة جديدة. وأكد أن ترشحه لا يستهدف شخصاً بعينه، بل يأتي استجابة لما وصفه بمطلب الناخبين.

وفي المقابل، أعلن شومر أنه يمتلك الأصوات اللازمة للاحتفاظ بمنصبه، وقال إنه فخور بما حققه الديمقراطيون، مشيراً إلى أن الحزب حصد 55 مقعداً في مجلس الشيوخ حتى الآن، مع استمرار فرز النتائج في ألاسكا. وأكد استعداده لقيادة الأغلبية الجديدة والعمل على تنفيذ برنامج الحزب.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز" نشرته "يورونيوز"، فإن التنافس بين الرجلين سيُحسم في اقتراع سري ومغلق داخل الكتلة الديمقراطية، يُتوقع إجراؤه في كانون الأول المقبل، قبل تولي الديمقراطيين الأغلبية رسمياً في كانون الثاني 2027.

وتُعد هذه المواجهة أول منافسة فعلية على منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ عقود، في وقت تشهد فيه الكتلة نقاشات داخلية بشأن الرسالة التي ينبغي استخلاصها من نتائج الانتخابات، وطبيعة القيادة المطلوبة للمرحلة المقبلة.

ويحظى فان هولن بدعم عدد من الأصوات التقدمية داخل الحزب، بينها السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يصوّت مع الديمقراطيين، والسيناتور المنتخب عن ميشيغان عبد السيد. وقال فان هولن إنه حصل على تأييد أكثر من عشرة من أصل 55 سيناتوراً ديمقراطياً يُتوقع مشاركتهم في التصويت، لكنه أقر بأنه يدخل المنافسة من موقع المرشح الأضعف.

في المقابل، يستند شومر إلى موقعه القيادي منذ سنوات، وإلى دوره في دعم مرشحي الحزب خلال الانتخابات الأخيرة وجمع التمويل لحملاتهم. وكان قد بدأ مشاورات مع أعضاء الكتلة بشأن إعداد أجندة سياسية لعام 2027، فيما قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأسبوع الماضي: "سأفوز".

وتتركز الخلافات داخل الحزب، وفق التقرير، على أداء القيادة الحالية في مواجهة سياسات ترامب، وعلى مواقف شومر من ، إذ يرى منتقدوه من التقدمي أنه لم يواجه إدارة الرئيس بالقدر الكافي، ولم يتبنَّ موقفاً أكثر تشدداً من الحرب على غزة.

أما فان هولن، فقد طرح أجندة تشمل التركيز على الاقتصادية للطبقة العاملة، ومحاسبة إدارة ترامب، وإنهاء الحرب الأميركية على . كما انتقد الاحتلال للأراضي والعمليات العسكرية في غزة.

ومن المقرر أن يقود الفائز الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ مع بدء الجديدة للكونغرس، في ظل أغلبية ديمقراطية لا تقل عن 55 مقعداً، مقابل 44 للجمهوريين، فيما لا تزال نتيجة ألاسكا غير محسومة.