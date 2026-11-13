تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عرض في مقر ترامب يثير انتقادات أميركية

Lebanon 24
13-11-2026 | 00:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عرض في مقر ترامب يثير انتقادات أميركية
عرض في مقر ترامب يثير انتقادات أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار عرض استعراضي في منتجع "مارالاغو"، المقر الشتوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول أشخاصاً يرتدون أزياء عربية وإسلامية، بينها النقاب والعباءة والكوفية، في مشهد اعتبره معلّقون أميركيون استهزاءً بالعرب والمسلمين وبمعتقداتهم وهويتهم الثقافية.

وتجاوزت الاعتراضات الطابع العنصري الذي نُسب إلى العرض، لتطاول مظاهر البذخ في المنتجع، في وقت تواجه فيه عائلات أميركية صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية. واتهم بعض المعلّقين منظمي هذه الاستعراضات بتمويلها من أموال دافعي الضرائب، معبّرين عن استيائهم من مشاهد الترف في ظل تراجع القدرة الشرائية للأميركيين.

ويأتي انتشار الفيديو في توقيت غير ملائم سياسياً لترامب، الذي سجّلت شعبيته تراجعاً ملحوظاً على خلفية أدائه الداخلي وتداعيات سياساته الخارجية. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز» و«إبسوس» انخفاض نسبة الرضا عن أدائه إلى 32 في المئة، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا عن تعامله مع تكاليف المعيشة 21 في المئة، وعن إدارته للاقتصاد 25 في المئة، ما يعكس اتساع الفجوة بين الوعود التي قدّمها للأميركيين والنتائج التي يلمسونها في حياتهم اليومية.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليبرون جيمس يسخر من انتقادات ترامب: يوم شحيح الأخبار!
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات حزبية لنائب... وموقف رئيس "الحزب" يثير التساؤلات
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أثار موجة انتقادات في واشنطن.. ويتكوف يصف بوتين بـ"الإنساني"
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب لقاء نتنياهو ترامب في نيويورك يثير التساؤلات
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 15:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

دونالد ترامب

المسلمين

lebanon

فلوريدا

دونالد

إسلامي

الفجوة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:36 | 2026-11-13
Lebanon24
08:28 | 2026-11-13
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13
Lebanon24
07:56 | 2026-11-13
Lebanon24
07:20 | 2026-11-13
Lebanon24
07:15 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24