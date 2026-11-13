عرض في مقر ترامب يثير انتقادات أميركية

عرض في مقر يثير انتقادات أميركية #lebanon24 https://t.co/dbpBtshMn8 — 24 (@Lebanon24) November 13, 2026 Advertisement

أثار عرض استعراضي في منتجع "مارالاغو"، المقر الشتوي للرئيس الأميركي في ، موجة غضب على ، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول أشخاصاً يرتدون أزياء عربية وإسلامية، بينها النقاب والعباءة والكوفية، في مشهد اعتبره معلّقون أميركيون استهزاءً بالعرب والمسلمين وبمعتقداتهم وهويتهم الثقافية.وتجاوزت الاعتراضات الطابع العنصري الذي نُسب إلى ، لتطاول مظاهر البذخ في المنتجع، في وقت تواجه فيه عائلات أميركية صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية. واتهم بعض المعلّقين منظمي هذه الاستعراضات بتمويلها من أموال دافعي الضرائب، معبّرين عن استيائهم من مشاهد الترف في ظل تراجع القدرة الشرائية للأميركيين.ويأتي انتشار الفيديو في توقيت غير ملائم سياسياً لترامب، الذي سجّلت شعبيته تراجعاً ملحوظاً على خلفية أدائه الداخلي وتداعيات سياساته الخارجية. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته «رويترز» و«إبسوس» انخفاض نسبة الرضا عن أدائه إلى 32 في المئة، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا عن تعامله مع تكاليف المعيشة 21 في المئة، وعن إدارته للاقتصاد 25 في المئة، ما يعكس اتساع بين الوعود التي قدّمها للأميركيين والنتائج التي يلمسونها في حياتهم اليومية.