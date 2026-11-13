عطل عالمي يربك خدمات مايكروسوفت في 74 دولة.. ومؤسسات تلجأ إلى العمل اليدوي

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سبب عطل تقني عالمي واسع النطاق في اضطراب خدمات شركة «مايكروسوفت»، شمل 74 دولة ومنطقة، وأثر على آلاف المستخدمين والشركات والمؤسسات الحكومية، بعد توقف خدمات «أوتلوك» و«تيمز» و«كوبايلوت» منذ مساء الخميس وحتى .وأقرت الشركة بأن جهود البنية التحتية المتضررة واستعادة عمل الخوادم لم تحقق النتائج المتوقعة، مؤكدة استمرار مراقبة الأنظمة المتأثرة والعمل على معالجة الخلل.وبحسب موقع «داون ديتيكتور»، بلغت البلاغات عن تعطل «أوتلوك» ذروتها عند أكثر من ألفي ضعف مستواها الطبيعي خلال فترة قصيرة.وفي ، قال وزير بيرك إن التقييم الأولي لمايكروسوفت لا يشير إلى تعرض الشركة لهجوم إلكتروني، مرجحاً أن يكون الخلل مرتبطاً بمشكلة تقنية في أحد التحديثات، على غرار ما حدث في أزمة «كراود سترايك».وامتدت تداعيات العطل إلى ، حيث اضطرت مؤسسات حكومية وشركات إلى اعتماد أساليب العمل اليدوية، فيما أعلنت هيئة الهجرة تعليق معالجة طلبات التأشيرات مؤقتاً.وفي ، أعلنت مؤسسة «يونيتي هيلث تورونتو» حالة «الرمز الرمادي» نتيجة تعطل البريد الإلكتروني، مؤكدة أن رعاية المرضى والمقيمين لم تتأثر وأن مستشفياتها لا تزال تعمل بشكل طبيعي.