انفجار في ناقلة غاز مسال إثر اصطدامها بلغم في هرمز

أعلنت بحرية ، الجمعة، أن ناقلة تحمل غازاً طبيعياً مسالاً اصطدمت بلغم بحري في ، ما أدى إلى انفجار فيها. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن البحرية قولها إن الناقلة كانت تبحر في ما وصفته بأنه "مسار غير مصرح به وخطير"، من دون أن تتوافر على الفور تفاصيل عن هويتها أو حجم الأضرار.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، الخميس، عن تعرّض أربع ناقلات نفط لانفجارات في المضيق، وقالت إن السفن تجاهلت التحذيرات ودخلت مناطق تعتبرها محظورة.