بعد الاعطال التي طرأت على خدماتها.. بيان لـمايكروسوفت

أعلنت " " أنّ خدماتها بدأت تستقرّ بعد اتخاذ إجراءات لتحسين تدفّق البيانات، مؤكدةً أنّها لم ترصد أي مؤشرات على هجوم سيبراني وراء العطل الواسع الذي أصابها.

وقالت الشركة إنّها تعمل على تحديد مسارات بديلة لحركة البيانات لزيادة السعة التشغيلية واستعادة خدماتها بأسرع وقت ممكن. وأوضحت أنّ العطل طال أميركا الشمالية والجنوبية وأجزاء من وآسيا وأفريقيا.

وامتدّ أثر العطل إلى 74 دولة ومنطقة، إذ تعطّلت خدمات "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت" من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، ما أثّر على آلاف المستخدمين والشركات والمؤسسات الحكومية.