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عربي-دولي

"أكبر عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".. هذا ما أعلنه كوشنر

Lebanon 24
13-11-2026 | 03:03
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أكبر عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.. هذا ما أعلنه كوشنر
أكبر عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.. هذا ما أعلنه كوشنر photos 0
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أكد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر بشأن المحادثات الروسية الأوكرانية أن العمل جار للتوصل إلى "أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
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وأشار كوشنر أيضاً إلى أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على توسيع نطاق الجولة القادمة من المفاوضات لتشمل الشركاء الأوروبيين.

بدوره، أكد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف أن روسيا وأوكرانيا ستشهدان أكبر عملية لإطلاق الرهائن منذ اندلاع الحرب بينهما، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على إنهاء الحرب بين البلدين.

إلى ذلك أعلنت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية عدم رغبتها في إجراء محادثات مع روسيا حول القضايا الأمنية الرئيسية، إلا بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقاً لإعلان وقعته 39 دولة خلال قمة أوروبية عقدت في دبلن.

ويدعم الإعلان، الذي بادرت به فرنسا، بحث تدابير إدارة المخاطر الأمنية والحد منها، غير أنه يشترط استعادة السلام وتهيئة الظروف اللازمة قبل الشروع في تلك المحادثات.

ومن المرجح أن تمتد هذه المباحثات لتشمل المخاطر العسكرية والحروب الهجينة، كعمليات التخريب وحملات التضليل.
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