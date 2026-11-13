"أكبر عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".. هذا ما أعلنه كوشنر

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أكد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر بشأن المحادثات الروسية أن العمل جار للتوصل إلى "أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندلاع الحرب بين وأوكرانيا".وأشار كوشنر أيضاً إلى أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على توسيع نطاق الجولة من المفاوضات لتشمل الشركاء .بدوره، أكد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف أن روسيا وأوكرانيا ستشهدان أكبر عملية لإطلاق الرهائن منذ اندلاع الحرب بينهما، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي عازم على إنهاء الحرب بين البلدين.إلى ذلك أعلنت الغالبية العظمى من الدول الأوروبية عدم رغبتها في إجراء محادثات مع روسيا حول الأمنية الرئيسية، إلا بعد انتهاء الحرب في ، وذلك وفقاً لإعلان وقعته 39 دولة خلال قمة أوروبية عقدت في دبلن.ويدعم الإعلان، الذي بادرت به ، بحث تدابير إدارة المخاطر الأمنية والحد منها، غير أنه يشترط استعادة السلام وتهيئة الظروف اللازمة قبل الشروع في تلك المحادثات.ومن المرجح أن تمتد هذه المباحثات لتشمل المخاطر العسكرية والحروب الهجينة، كعمليات التخريب وحملات التضليل.