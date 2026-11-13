14 قتيلاً و30 مصاباً في تصادم 23 مركبة في الفجيرة

أعلنت وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، الخميس، في حادث تصادم شمل 18 سيارة وخمس شاحنات على شارع الشيخ في إمارة .

وبحسب شرطة الفجيرة، فقد سائق إحدى الشاحنات السيطرة عليها، فاصطدمت بمركبة وانقلبت قبل أن تصطدم بعدد من المركبات التي توقّفت بسبب بطء حركة السير. واشتعلت النيران في الشاحنة إثر التصادم، ثم امتدّ الحريق إلى مركبات أخرى.

وأوضحت الشرطة أنّ بين المتوفين مواطنين إماراتيين، فيما تتواصل فحوص البصمة الوراثية للتعرّف إلى هويات عدد من الضحايا. وأشارت إلى أنّ 15 مصاباً غادروا المستشفى، بينما لا يزال 15 آخرون يتلقّون العلاج.