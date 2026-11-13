أوروبا تبحث عن ممثل لها في مفاوضات أوكرانيا... والخلاف على من يتولى المهمة

فرضت المفاوضات المحتملة لإنهاء الحرب في نفسها على اجتماع قادة في العاصمة الإيرلندية دبلن، بعدما أعلن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن الجولة المقبلة من المحادثات ستشمل ممثلين عن الدول الأوروبية، ما أعاد إلى الواجهة مسألة الجهة التي ستتولى تمثيل القارة على طاولة التفاوض.

وجاء هذا التطور بعد لقاء جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمبعوثين كوشنر وستيف ويتكوف في دبلن، عقب اجتماعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال كوشنر إن إشراك سيسمح بمناقشة الترتيبات الأمنية الأوسع في أوروبا بعد الحرب، بالتوازي مع المتعلقة بالأراضي بين وأوكرانيا. وكان قد أشار، في تصريح سابق، إلى أن تحديد شخصية واحدة تتحدث باسم أوروبا سيكون إنجازاً بحد ذاته، في إشارة إلى صعوبة الاتفاق بين الدول الأوروبية على ممثل موحد.

وفي هذا السياق، أصرّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة مشاركة أوروبا في المفاوضات، معتبرة أن ذلك أمر بديهي لحماية مصالح القارة ودعم أوكرانيا. وأعلنت أن المفوضية ستقدم مقترحاً لتمويل احتياجات أوكرانيا لعام 2027، إلى جانب حزمة الأوروبية الثانية والعشرين قبل انعقاد الاجتماع المقبل للمجلس .

ولا يقتصر الخلاف على اختيار المفاوض الأوروبي، بل يمتد إلى طبيعة الترتيبات الأمنية التي قد تكون جزءاً من أي تسوية. فقد رفض قادة أوروبيون، خلال اجتماعات دبلن، المطالب الروسية بإعادة صياغة البنية الأمنية للقارة ضمن المفاوضات، مؤكدين أن تحديد الترتيبات الأمنية الأوروبية يعود إلى الدول الأوروبية وحدها.

ونقلت "الغارديان" عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قوله إنه لا حاجة إلى إعادة ابتكار منظومة أمنية جديدة، مشيراً إلى أن أوروبا كانت تتمتع بهيكل أمني فاعل قبل أن تقوّضه روسيا تدريجياً، وصولاً إلى تدميره مع غزو أوكرانيا.

بدوره، قال رئيس الوزراء آندي بورنهام إن الترتيبات الأمنية الأوروبية ليست موضع تفاوض مع روسيا، وإن أوروبا، بمعناها الأوسع الذي يتجاوز الاتحاد الأوروبي، هي التي تقرر كيفية تنظيم أمنها.

وكان نحو 40 بلداً مشاركاً في قمة الجماعة السياسية الأوروبية قد وقّعوا إعلاناً صاغته فرنسا، أكد أن الدول الأوروبية تتحمل مسؤولية أساسية عن أمن القارة، وأنها تتولى مسؤولية أكبر في هذا المجال.

وكان من المقرر أن يتركز اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن على الذكاء الاصطناعي، ومخاطره والفرص التي يتيحها، لكن تطورات المفاوضات بشأن أوكرانيا دفعت الملف إلى صدارة النقاشات، إلى جانب البحث في الدعم المالي والدبلوماسي لكييف. (الغارديان)