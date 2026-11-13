كيف خسر جينسن هوانغ 60 مليار دولار خلال أسابيع؟

استقال جينسن هوانغ، المؤسس المشارك لـ"إنفيديا"، من رئاسة الشركة ومن عضوية مجلس إدارتها بعد 33 عاماً على رأسها. وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي إن مجلس إدارتها قبل الاستقالة يوم الأربعاء، وإن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة إلى حين اختيار خليفة دائم، بحسب موقع "تك كرانش".



وتقدّر "فوربس" ثروة هوانغ بنحو 143.2 مليار دولار عند الرابعة عصراً بتوقيت نيويورك يوم الخميس، وهو رقم لا يزال ضخماً لكنه أقل بكثير من ذروته قبل أسابيع.

Advertisement

وقدّرت "فوربس" ثروة هوانغ بـ203.2 مليار دولار صباح الجمعة 3 أكتوبر، ما جعله سابع أغنى شخص في العالم، بحسب موقع "نيوزبايتس". وكانت القيمة السوقية لـ"إنفيديا" قد بلغت ذروتها عند 5.88 تريليون دولار في مطلع أكتوبر، وفقاً لـ"TechCrunch".



وبمقارنة الرقمين المنشورين لدى "فوربس"، تكون الثروة قد تراجعت بنحو 60 مليار دولار، أي قرابة 30 بالمئة، وهو حساب تقريبي يستند إلى الأرقام المتوفرة على موقع فوربس.

ولم يكن تراجع الثروة كله بسبب الفضيحة. ففي 5 تشرين الثاني، هبطت ثروة هوانغ 15 مليار دولار في يوم واحد إلى 150.9 مليار دولار، وفق مؤشر "بلومبرغ"، فتراجع من المركز التاسع إلى الثالث عشر بين أغنى أغنياء العالم.



وجاء ذلك بعد موجة بيع واسعة في أسهم الذكاء الاصطناعي أعقبت فوز في انتخابات التجديد النصفي. ولم يكن هوانغ وحده المتضرر، إذ شكّل هو وإيلون ولاري إليسون نحو 57 بالمئة من الخسارة التي لحقت بأغنى 500 شخص في ذلك اليوم، وبلغت 185 مليار دولار، وفقاً لتقرير لوكالة بلومبرغ نيوز.





وكان هوانغ قد أقرّ بالعلاقة مع أليس هوانغ، المشتبه بصلتها بالحكومة ، فيما تحدثت تقارير عن علاقة ثانية مع مسؤولة تنفيذية في الشركة، وفق "فوربس". ولم يصدر عن "إنفيديا" ولا عن هوانغ تعليق على هذه التقارير الأخيرة، ولم تثبت الاتهامات المتصلة بالتجسس حتى الآن.



وخسر سهم "إنفيديا" نحو 10 بالمئة من قيمته في جلستي الإثنين والثلاثاء بعد العلاقة. وبحلول 10 تشرين الثاني تراجعت ثروة هوانغ إلى 148 مليار دولار وفق "مؤشر بلومبرغ للأثرياء"، بانخفاض 4.2 بالمئة في تحديث واحد. بعد ذلك تسارعت الأحداث. أطلق مجلس إدارة "إنفيديا" الأحد تحقيقاً مستقلاً في تقارير تفيد بأن هوانغ كان هدفاً لجهود استخباراتية أجنبية، وأرسل هو رسالة إلى الموظفين يعتذر فيها عن علاقة خارج الزواج.وكان هوانغ قد أقرّ بالعلاقة مع أليس هوانغ، المشتبه بصلتها بالحكومة ، فيما تحدثت تقارير عن علاقة ثانية مع مسؤولة تنفيذية في الشركة، وفق "فوربس". ولم يصدر عن "إنفيديا" ولا عن هوانغ تعليق على هذه التقارير الأخيرة، ولم تثبت الاتهامات المتصلة بالتجسس حتى الآن.وخسر سهم "إنفيديا" نحو 10 بالمئة من قيمته في جلستي الإثنين والثلاثاء بعد العلاقة. وبحلول 10 تشرين الثاني تراجعت ثروة هوانغ إلى 148 مليار دولار وفق "مؤشر بلومبرغ للأثرياء"، بانخفاض 4.2 بالمئة في تحديث واحد.

وهوت ثروة هوانغ 10 بالمئة مع افتتاح السوق الخميس، من 151 مليار دولار إلى 135 ملياراً خلال دقائق، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها، وفق "فوربس".



وسار السهم في الاتجاه نفسه، إذ تراجع في بعض لحظات الجلسة 14.35 بالمئة قبل أن يغلق منخفضاً 4.34 بالمئة، ما محا نحو 182 مليار دولار من القيمة السوقية، بحسب " إن". وأغلق السهم عند 166.19 دولار.

وبحسب "سي إن إن"، هبط السهم 30.5 بالمئة عن مستواه القياسي المسجّل في 6 أكتوبر، أي خسارة نحو 1.76 تريليون دولار.



أما "سي إن بي سي" فتحدثت عن خسارة بقيمة تريليوني دولار منذ ذروة أكتوبر.



وعلى المدى الأقصر، تراجع السهم بما يصل إلى 19 بالمئة منذ الجمعة الماضية، بخسارة تتجاوز 855 مليار دولار من القيمة السوقية، بحسب "TechCrunch".

وثروة هوانغ شبه مرتبطة بسهم شركته. فهو يملك نحو 3.5 بالمئة من "إنفيديا"، ووفق الإفصاحات المالية تعود هذه الحصة إلى هوانغ وزوجته لوري بشكل مشترك، بحسب "فوربس".



وتشغل لوري منصب رئيسة مؤسسة العائلة التي تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، وهي كذلك أمينة مشاركة على الصناديق الائتمانية التي تضم معظم أسهم العائلة في الشركة، وفق "فورتشن".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت في ديسمبر 2024 عن صندوق ائتماني غير قابل للإلغاء أنشأه الزوجان عام 2012 بأسهم قيمتها 7 ملايين دولار، ارتفعت قيمته لاحقاً إلى أكثر من 3 مليارات دولار، بحسب موقع "بينزينغا". وبذلك لا تقتصر ثروته على أسهم يملكها بصفة شخصية، بل تمتد إلى هياكل عائلية معقدة. (سكاي نيوز عربية)