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عربي-دولي

تهديدٌ كبير... هذا ما سيتسبّب به إنفجار نوويّ في الفضاء في حال حدوثه

Lebanon 24
13-11-2026 | 05:18
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حذرت دراسة علمية حديثة من أن انفجارا نوويا في الفضاء كفيل بتعطيل 99% من الأقمار الصناعية، مما يهدد خدمات الإنترنت والاتصالات والأرصاد الجوية العالمية بالشلل التام.
 
وكشفت نماذج محاكاة علمية حديثة عن تداعيات كارثية قد تنجم عن وقوع انفجار نووي في الفضاء، مؤكدة أن حتى الشحنات النووية الصغيرة نسبياً قادرة على شلّ معظم منظومة الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض خلال أيام قليلة، مما يهدد خدمات الإنترنت والاتصالات وأنظمة التنبؤ بالطقس حول العالم.
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واختبر الباحثون في محاكاتهم سيناريو تفجير شحنة نووية بقوة واحد ميغاطن على ارتفاع 500 كيلومتر فوق منطقة "شذوذ جنوب الأطلسي"، حيث يضعف المجال المغناطيسي للأرض.

وأظهرت النتائج أن 78% من الأقمار الصناعية ستخرج عن الخدمة بنهاية اليوم الثالث، لترتفع النسبة إلى 98% بعد أسبوع، وتصل إلى 99.4% بحلول اليوم الخامس عشر.

وأشارت الدراسة إلى أن تعزيز الحماية من الإشعاع لن يمنع الكارثة، إذ ستتوقف 99.3% من الأقمار عن العمل خلال شهر واحد في هذه الحالة.

أما إذا كانت الشحنة أضعف (بقوة 100 كيلوطن)، فإن تعطيل 99% من الأقمار سيستغرق نحو عام كامل.ولا تقتصر المخاطر على الإشعاع المباشر، بل تمتد إلى فقدان السيطرة على الأقمار المعطلة، ما يرفع احتمالات تصادمها في الفضاء.

ويتوقع العلماء وقوع نحو 20 اصطداماً خلال أول عامين، مما سيخلف قرابة 3900 قطعة جديدة من الحطام الفضائي في المدار بعد عشر سنوات. (روسيا اليوم)
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