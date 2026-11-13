روسيا تسيطر على مناطق جديدة في شرق أوكرانيا

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تواصل القوات الروسية تقدمها في مناطق القتال الممتدة من ، شمال شرقي ، حتى زابوريجيا، جنوبها.وخلال يومي الجمعة والأربعاء الماضي، أعلنت عن سيطرة قواتها على 4 بلدات على الأقل.فاليوم الجمعة، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها تمكنت من السيطرة على بلدتي كوتوفكا في مقاطعة خاركيف، ونيكولسكوي في مقاطعة سومي.وأصدرت الروسية، بيانا قالت فيه: "خلال الأسبوع الماضي، سيطرت وحدات من مجموعة قوات على بلدتي كوتوفكا في ، ونيكولسكويه في مقاطعة سومي".وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي كبد القوات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. (سكاي نيوز عربية)