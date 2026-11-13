80 ألف شركة مُهدّدة في إسبانيا

Advertisement

يشهد الاقتصاد في اختباراً جديداً لقدرة قطاع الأعمال على الصمود أمام تراكم الخسائر وارتفاع تكاليف التشغيل، مع اقتراب انتهاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لحماية الشركات من تداعيات جائحة .يأتي ذلك، وسط مخاوف من تعرض نحو 80 ألف شركة لمخاطر مالية وقانونية، بالتزامن مع تعليق "Albastar" عملياتها التجارية واستعدادها لطلب الحماية من الدائنين.وتعكس التطورات ضغوطاً تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأكثر حساسية لتقلبات التكاليف والتمويل، وتطرح تساؤلات حول قدرة التعافي الاقتصادي على تحقيق استقرار مالي مستدام.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Cinco Días" الإسبانية، فإن انتهاء العمل بالإجراءات المحاسبية الاستثنائية بنهاية العام قد يعرض نحو 80 ألف شركة لمخاطر مرتبطة بأسباب الحل القانوني، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد المحاسبي بالمجلس العام للاقتصاديين في إسبانيا. (ارم نيوز)