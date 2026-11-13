أطلقت نداء عاجلا... عارضة أزياء شهيرة تتكفل بإيواء 100 عائلة نازحة في غزة

أطلقت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية مبادرة إنسانية لتوفير مستلزمات إيواء شتوية عاجلة لـ100 عائلة نازحة في ، داعيةً متابعيها لدعم جهود الإغاثة.

وأوضحت حديد، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن حلول فصل الشتاء يفاقم من معاناة مئات الآلاف من العائلات التي تواجه البرد القارس داخل متهالكة، مشيرةً إلى أن تقديرات المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع تؤكد الحاجة لتوفير ما لا يقل عن 300 ألف خيمة جديدة.وفي إطار هذه الحملة، قدمت حديد مساهمة مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي لدعم مشروع "مجموعات الشتوية لغزة" التابع لمبادرة "خيام الأمل"، حيث تتضمن كل مجموعة إغاثية خيمة مقاومة للمياه، بالإضافة إلى بطانيات وفرش لحماية الأسر النازحة من البرد والرطوبة.وتطرقت عارضة الأزياء العالمية إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، متسائلةً عن الأسباب التي أجبرت ملايين على النزوح القسري داخل وطنهم، ومشددةً على حقهم الأصيل في العيش بأمان وحرية وكرامة.وفي ختام ندائها، حثّت حديد جمهورها على المشاركة في الحملة بأي مبلغ متاح، مستعرضةً تكلفة الاحتياجات الأساسية؛ إذ يكفي مبلغ 25 دولاراً لتأمين بطانية، و30 دولاراً لشراء فرشة، بينما يغطي 75 دولاراً تكلفة عزل الخيمة ضد تسرب المياه، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للخيمة الواحدة 250 دولاراً.وأكدت أن مشاركة المنشور ونشر الوعي حول الحملة لا يقلان أهمية عن التبرع المادي لإحداث فارق حقيقي في حياة العائلات المتضررة. (روسيا اليوم)