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عربي-دولي

أطلقت نداء عاجلا... عارضة أزياء شهيرة تتكفل بإيواء 100 عائلة نازحة في غزة

Lebanon 24
13-11-2026 | 07:20
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أطلقت نداء عاجلا... عارضة أزياء شهيرة تتكفل بإيواء 100 عائلة نازحة في غزة
أطلقت نداء عاجلا... عارضة أزياء شهيرة تتكفل بإيواء 100 عائلة نازحة في غزة photos 0
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أطلقت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد مبادرة إنسانية لتوفير مستلزمات إيواء شتوية عاجلة لـ100 عائلة نازحة في قطاع غزة، داعيةً متابعيها لدعم جهود الإغاثة.
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وأوضحت حديد، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن حلول فصل الشتاء يفاقم من معاناة مئات الآلاف من العائلات التي تواجه البرد القارس داخل خيام متهالكة، مشيرةً إلى أن تقديرات المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع تؤكد الحاجة الماسة لتوفير ما لا يقل عن 300 ألف خيمة جديدة.

وفي إطار هذه الحملة، قدمت حديد مساهمة مالية بقيمة 50 ألف دولار أميركي لدعم مشروع "مجموعات الخيام الشتوية لغزة" التابع لمبادرة "خيام الأمل"، حيث تتضمن كل مجموعة إغاثية خيمة مقاومة للمياه، بالإضافة إلى بطانيات وفرش لحماية الأسر النازحة من البرد والرطوبة.

وتطرقت عارضة الأزياء العالمية إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، متسائلةً عن الأسباب التي أجبرت ملايين الفلسطينيين على النزوح القسري داخل وطنهم، ومشددةً على حقهم الأصيل في العيش بأمان وحرية وكرامة.

وفي ختام ندائها، حثّت حديد جمهورها على المشاركة في الحملة بأي مبلغ متاح، مستعرضةً تكلفة الاحتياجات الأساسية؛ إذ يكفي مبلغ 25 دولاراً لتأمين بطانية، و30 دولاراً لشراء فرشة، بينما يغطي 75 دولاراً تكلفة عزل الخيمة ضد تسرب المياه، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للخيمة الواحدة 250 دولاراً.

وأكدت أن مشاركة المنشور ونشر الوعي حول الحملة لا يقلان أهمية عن التبرع المادي لإحداث فارق حقيقي في حياة العائلات المتضررة. (روسيا اليوم) 

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