خسائر... كيف أثّر عطل "مايكروسوفت" على أسواق المال والطيران حول العالم؟

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ذكر موقع " 24"، أنّ يوم الخميس 12 تشرين الثاني لم يكن يوماً عادياً لملايين الموظفين حول العالم، إذ فتحوا حواسيبهم ليجدوا صناديق بريدهم مغلقة، واجتماعاتهم معلّقة، وأدوات عاجزة عن الوصول إلى ملفاتهم. وامتد عطل خدمات "مايكروسوفت 365" من إلى والمحيط الهادئ اليوم الجمعة، ليكشف مجدداً حجم اعتماد الاقتصاد العالمي على عدد محدود من مزودي الخدمات السحابية.ووفقاً لوكالة " "، امتدّ تأثير العطل إلى 74 دولة وإقليماً، بحسب بيانات منصة رصد الأعطال Downdetector، التي سجلت أكثر من 130 ألف بلاغ عن مشكلات في خدمة "Outlook" داخل الولايات المتحدة عند ذروة الانقطاع.ولم تصدر حتى الآن تقديرات رسمية شاملة لخسائر العطل. لكن أشوين بال الشريك في قسم استشارات المخاطر لدى شركة "آر إس إم أستراليا"، قدّر الكلفة على الشركات الأسترالية وحدها بـ"مليارات الدولارات"، وفقاً لهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي". وأوضح أن شركات الخدمات المهنية، كمكاتب المحاماة والمحاسبة، تخسر مئات الآلاف من الدولارات في الساعة، وأن الآثار المالية ستمتد أسابيع، بسبب تراكم الأعمال المؤجلة.وعلى مستوى الشركات الصغيرة، قالت صاحبة شركة في ولاية كوينزلاند إن خسارة يوم عمل واحد تكلّفها 30 ألف دولار أسترالي على الأقل.ولفهم حجم الخسائر المحتملة، قدّرت شركة "باراميتريكس" كلفة عطل "كراود سترايك" في 2024 بنحو 5.4 مليار دولار على شركات قائمة "فورتشن 500" وحدها، بحسب مجلة "إنشورنس بيزنس".وامتد الأثر إلى أسواق المال، إذ أجّلت شركة "ووركهورس جروب" الأميركية، المدرجة في بورصة "ناسداك"، إعلان نتائجها للربع الثالث من 12 إلى 16 تشرين الثاني بسبب العطل.وقال جوش غيلبرت محلل الأسواق في منصة "إي تورو"، إن المستثمرين على الأرجح سيتجاوزون أثر العطل، لكن تكرار الانقطاعات يمكن أن يضر بـ"مايكروسوفت" على المدى .وفي ، أعلنت شركتا الطيران "إنديغو" و"أكاسا إير" عن تأثر خدمات دعم العملاء عبر البريد الإلكتروني. وأصدرت "إنديغو" و"إير إنديا" تنبيهات عاجلة لعملائهما، وفقاً لموقع "إنديا توداي".كما طال العطل خدمات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمنظومة "مايكروسوفت". وأعلنت " إيه آي" و"أنثروبيك" أنهما واجهتا مشكلات في أدوات الربط مع خدمات "مايكروسوفت". (الامارات 24)