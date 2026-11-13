الخزانة الأميركية: التهديدات التي تستهدف حياة الوزير بيسنت لن ترهبه

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أكدت الأميركية في رسالة تحمل نبرة تحدٍّ واضحة وسط تصاعد التوتر بين وطهران، أن التهديدات التي تستهدف حياة الوزير لن تثنيه عن مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على ، وذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية عن نقله من منزله في العاصمة واشنطن إلى أميركية لدواعٍ أمنية.وجاء الموقف الأميركي عقب تقارير نشرتها صحيفة " تايمز"، وأكدتها وكالة " " نقلاً عن مصدرين مطلعين، أفادت بأن بيسنت تعرض لتهديدات إيرانية استهدفت حياته، دون طبيعة هذه التهديدات أو مدى خطورتها بصورة دقيقة.وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الوزير "لن ترهبه تهديدات النظام "، مؤكداً تمسكه بمواصلة تنفيذ عملية "الخنق الاقتصادي" التي تستهدف تقويض الموارد المالية لطهران، بالتزامن مع استمرار الضغوط الأميركية على الموانئ . (العربية)