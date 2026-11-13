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عربي-دولي

الخزانة الأميركية: التهديدات التي تستهدف حياة الوزير بيسنت لن ترهبه

Lebanon 24
13-11-2026 | 09:05
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الخزانة الأميركية: التهديدات التي تستهدف حياة الوزير بيسنت لن ترهبه
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أكدت وزارة الخزانة الأميركية في رسالة تحمل نبرة تحدٍّ واضحة وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، أن التهديدات التي تستهدف حياة الوزير سكوت بيسنت لن تثنيه عن مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، وذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية عن نقله من منزله في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية أميركية لدواعٍ أمنية.
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وجاء الموقف الأميركي عقب تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، وأكدتها وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين مطلعين، أفادت بأن بيسنت تعرض لتهديدات إيرانية استهدفت حياته، دون الكشف عن طبيعة هذه التهديدات أو مدى خطورتها بصورة دقيقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الوزير "لن ترهبه تهديدات النظام الإيراني"، مؤكداً تمسكه بمواصلة تنفيذ عملية "الخنق الاقتصادي" التي تستهدف تقويض الموارد المالية لطهران، بالتزامن مع استمرار الضغوط الأميركية على الموانئ الإيرانية. (العربية) 
 
 
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