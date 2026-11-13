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صحة

"الأسوأ لم يأت بعد".. الصحة العالمية تحذّر من تفشي الأمراض التنفسية في مخيمات غزة

Lebanon 24
13-11-2026 | 10:12
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الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذّر من تفشي الأمراض التنفسية في مخيمات غزة
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حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تزايد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة، مع توقعات بتفاقم الوضع بعد أن أغرقت أمطار غزيرة عشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين.
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وقالت الدكتورة راينهيلدة فان دي ويردت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للصحفيين في جنيف، عبر اتصال من القدس، "الأعداد تظهر بالفعل حجم الضغط. حالات العدوى التنفسية الحادة أعلى بمقدار 33 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تردي الأحوال المعيشية، والاكتظاظ السكاني الشديد، يتسببان في ارتفاع معدلات الإصابة في وقت يتكدس فيه سكان القطاع في مساحة متضائلة.
 
وتفاقمت الأزمة مع توسيع الجيش الإسرائيلي لمنطقة يسيطر عليها عبر تغيير موقع "الخط الأصفر" المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وأضافت فان دي ويردت "هذا يعني أن الناس يعيشون في ظروف أكثر ازدحاماً، يكون فيها انتشار فيروس بين البشر أكثر سهولة"، على ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تنسق المساعدات، بعد على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.
 
وتشكل التهابات الجهاز التنفسي حالياً 11% من إجمالي الاستشارات الطبية، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يؤدي الطقس البارد، والسيول، واكتظاظ مراكز الإيواء، وسوء التهوية، إلى زيادة هذه الأعداد.

وقالت فان دي ويردت: "من الصادم أن يظهر لنا هطول المطر على مدى بضعة أيام فقط ما ستجلبه الأشهر المقبلة. ولم يبدأ الشتاء بشكل كامل بعد. الأسوأ لم يأت بعد حقاً". (إرم نيوز) 
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