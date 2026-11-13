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عربي-دولي

الجيش اليمني يعلن تنفيذ 943 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات

Lebanon 24
13-11-2026 | 11:00
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الجيش اليمني يعلن تنفيذ 943 عملية ضد الحوثيين في عدة جبهات
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 943 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتجمعات للحوثيين، خلال الساعات الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن مصرع وإصابة 221 من الحوثيين وعناصرهم، وتدمير وإعطاب 73 آلية ووسيلة عسكرية ومعدة ثقيلة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 18 غارة بالطيران الحربي، و21 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و27 عملية بالراجمات، و877 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الحوثيين وتحصيناتهم ومرابض نيرانهم وتجمعاتهم وآلياتهم في عدد من جبهات القتال.

وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، خاضت مواجهات في عدد من محاور تعز، وتصدت لهجمات الحوثيين، واستهدفت تجمعاتهم وتعزيزاتهم.

وأضاف أن وحدات القوات المسلحة نفذت عمليات هجومية ضد مواقع الحوثيين في جبهات مأرب والجوف، بالتزامن مع استمرار المواجهات واستهداف تجمعاتهم ووسائلهم القتالية ومصادر نيرانهم.

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، قال النزيلي إن قوات "درع الوطن" وألوية "العمالقة" والمقاومة الوطنية واصلت التصدي لهجمات الحوثيين ومحاولات تسللهم، وسط مواجهات مستمرة وتغيرات في مواقع السيطرة ببعض القطاعات لصالح القوات المسلحة اليمنية.

وأشار إلى أن العمليات أسفرت أيضاً عن إلحاق أضرار بمواقع وتحصينات للحوثيين، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها لتحقيق أهداف عملية "فجر اليمن"، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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