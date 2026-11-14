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عربي-دولي

إيران ورقة نتنياهو الأخيرة.. هل يحمل رئيس الموساد في واشنطن مفتاح إنقاذه؟

Lebanon 24
14-11-2026 | 00:48
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إيران ورقة نتنياهو الأخيرة.. هل يحمل رئيس الموساد في واشنطن مفتاح إنقاذه؟
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كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، وصل إلى واشنطن، الجمعة، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران، في وقت يكثّف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطه على البيت الأبيض لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.
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ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر مطلعة أن غوفمان، الذي يُعدّ من أقرب المقربين إلى نتنياهو، يعقد اجتماعاً مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، جون راتكليف، وسط توقعات بأن يتوجه إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وتأتي الزيارة في ظل تباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن المرحلة المقبلة من المواجهة مع إيران، إذ يضغط نتنياهو باتجاه استئناف الحرب، بينما يفضّل ترامب مواصلة الضغوط الاقتصادية والعسكرية لإفساح المجال أمام احتمال التوصل إلى اتفاق.

وبحسب مسؤول أميركي تحدث إلى "أكسيوس"، ناقش ترامب ونتنياهو الملف الإيراني خلال اتصال هاتفي جرى في الخامس من تشرين الثاني الجاري، إلا أن الرئيس الأميركي لم يستجب حتى الآن للمطالب الإسرائيلية بالعودة إلى القتال.

وفي المقابل، يتبنى ترامب موقفاً أقرب إلى توجهات السعودية وقطر والإمارات، التي تدعم استمرار الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على إيران، بدلاً من الانتقال الفوري إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وكان ترامب قد أعلن، الخميس، أنه قادر على إنهاء المواجهة فوراً، لكنه اختار التريث استجابة لطلبات دول المنطقة، مشيراً إلى أن السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين تفضّل استمرار الوضع الحالي لبعض الوقت.

حسابات نتنياهو الداخلية

ولا تنفصل التحركات الإسرائيلية تجاه واشنطن عن الأزمة السياسية التي يواجهها نتنياهو في الداخل، بعدما فقد أغلبيته البرلمانية إثر الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي.

وفي المقابل، حصل زعيم المعارضة غادي آيزنكوت على تفويض لتشكيل حكومة جديدة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرته على تأمين الأغلبية المطلوبة.

ونقل "أكسيوس" عن مصادر أن قيادات في المعارضة الإسرائيلية تخشى أن يلجأ نتنياهو إلى شن هجوم على إيران، أو اتخاذ خطوات تستدعي رداً إيرانياً ضد إسرائيل، بهدف عرقلة مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة، خصوصاً أن نجاح الأخير سيؤدي إلى إخراج نتنياهو من السلطة.

وفي هذا السياق، عقد نتنياهو اجتماعاً استمر ساعتين مع آيزنكوت، الخميس، أطلعه خلاله على التطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من آيزنكوت أن الأخير لا يرى أن الظروف الراهنة تستدعي تحركاً عسكرياً فورياً ضد إيران.

من جهته، أعلن آيزنكوت، الجمعة، أنه أبلغ نتنياهو وسكرتيره العسكري ضرورة إخضاع قرارات رئيس الوزراء للرقابة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن أمن إسرائيل يجب أن يبقى فوق الاعتبارات السياسية وألا يتحول إلى وسيلة لتحقيق مكاسب حزبية.

وتعكس هذه التطورات تعقيدات المشهد بين واشنطن وتل أبيب، حيث يسعى نتنياهو إلى دفع الإدارة الأميركية نحو استئناف الحرب، في حين يتمسك ترامب، حتى الآن، بخيار مواصلة الضغط على طهران وانتظار نتائج المساعي الدبلوماسية، بالتزامن مع احتدام الصراع على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
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