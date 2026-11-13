أزمة تمويل تعرقل خطط اليابان العسكرية لمواجهة الصين

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تواجه تحديات مالية متزايدة في مساعيها لتعزيز قدراتها الدفاعية وردع ، في ظل ارتفاع تكاليف التسلح والضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة على تنفيذ خططها العسكرية الطموحة.وتسعى إلى تحديث منظوماتها الدفاعية، وتعزيز قدراتها الصاروخية والبحرية والجوية، خصوصاً في المناطق القريبة من تايوان، وسط تنامي القلق من التحركات العسكرية في المنطقة.وتستهدف الخطط الدفاعية رفع الإنفاق العسكري إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه استثمارات إضافية إلى الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي وتعزيز جاهزية القوات.غير أن ارتفاع الدين العام وتزايد الالتزامات المالية يضعان الحكومة أمام تحدي تأمين التمويل اللازم، خصوصاً مع الحاجة إلى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ومواجهة تداعيات شيخوخة السكان.وتبرز هذه المعضلة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين اليابان والصين بشأن تايوان وبحر الصين الشرقي، ما يجعل تحقيق التوازن بين تعزيز القدرات العسكرية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد أبرز التحديات التي تواجه طوكيو.