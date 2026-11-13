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عربي-دولي

فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي ودركي لمواكبة احتجاجات غلاء المعيشة

Lebanon 24
13-11-2026 | 14:41
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فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي ودركي لمواكبة احتجاجات غلاء المعيشة
فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي ودركي لمواكبة احتجاجات غلاء المعيشة photos 0
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تستعد فرنسا لنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، السبت، بالتزامن مع احتجاجات مرتقبة على ارتفاع تكاليف المعيشة.

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وتوقع وزير الداخلية لوران نونييز تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة، في تحركات تأتي بعد أسابيع من التظاهرات وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال نونييز لقناة "إل سي آي" إن السلطات ستعتمد التدابير الأمنية نفسها التي طبّقتها السبت الماضي، معرباً عن قلقه من عدم إعلان النقابات مسارات محددة للمسيرات، ولافتاً إلى أن تنظيمها سيُترك للنقابات الطلابية وممثلي طلاب المدارس الثانوية، الذين يفتقرون إلى الخبرة في إدارة مثل هذه التحركات.

وفي باريس، تتوقع مصادر أمنية مشاركة ما بين 30 و60 ألف شخص، بينهم 300 إلى 600 شخص تصنفهم السلطات على أنهم قد يشكلون خطراً أمنياً.

وكانت احتجاجات السبت الماضي قد شهدت مشاركة 146 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، وفق أرقام رسمية أظهرت تراجعاً في أعداد المتظاهرين مقارنة بالتحركات السابقة.

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