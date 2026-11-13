محادثات الساعات الأخيرة تنقذ الائتلاف الهولندي من الانهيار

نجا الائتلاف الحاكم في هولندا من خطر الانهيار، الجمعة، عقب محادثات مكثفة استمرت ساعات، وفق ما نقلته محطتا "آر.تي.إل" و"إن.أو.إس" عن وكالة " ".

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وجاء ذلك بعدما قرر حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" (VVD) اليميني الليبرالي البقاء ضمن الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء روب يتن، إلى جانب حزبي " 66" (D66) و"الديمقراطيين " (CDA).

وتفجرت الأزمة إثر اتفاق بين حزبي D66 وCDA والمعارضة على رفع الضرائب بنحو مليار على أصحاب الثروات، مقابل تخفيف الأعباء الضريبية عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

لكن حزب VVD رفض الاتفاق، معتبراً أنه يتعارض مع التفاهمات الائتلافية ويضر بالاقتصاد وقطاع الأعمال، وصوّت نوابه ضد الخطة التي أقرها .

ودعا رئيس الوزراء إلى إعادة ترتيب العلاقات بين مكونات الائتلاف وفتح صفحة جديدة من التعاون، تفادياً لسقوط الحكومة واللجوء إلى انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يعقد يتن مؤتمراً صحفياً عند الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، لعرض نتائج المحادثات التي جاءت على خلفية الخلاف بشأن ضرائب .