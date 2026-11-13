زامير يؤيد ضرب إيران.. لكن بشرط واحد

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أفادت هيئة البث بأن رئيس أركان الجيش ، إيال زامير، يؤيد التحرك العسكري لمواجهة ، لكنه يشدد على ضرورة اختيار "التوقيت المناسب" لتنفيذ أي عملية.ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاشات الإسرائيلية بشأن التعامل مع إيران، وسط ضغوط من رئيس الوزراء على لاستئناف العمليات العسكرية ضد .وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، لا يرى زامير ضرورة ملحّة لشن هجوم في الوقت الراهن، مع تأييد الجيش الإسرائيلي المشاركة في أي عملية عسكرية أميركية إذا قررت استئناف القتال.وتتزامن هذه المواقف مع خلافات بين وقيادة الجيش بشأن توقيت أي تحرك عسكري وتداعياته، في ظل المرحلة السياسية الانتقالية التي تشهدها .