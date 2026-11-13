زامير يؤيد ضرب إيران.. لكن بشرط واحد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية
بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
، إيال زامير، يؤيد التحرك العسكري لمواجهة إيران
، لكنه يشدد على ضرورة اختيار "التوقيت المناسب" لتنفيذ أي عملية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاشات الإسرائيلية بشأن التعامل مع إيران، وسط ضغوط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
على الإدارة الأميركية
لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران
.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، لا يرى زامير ضرورة ملحّة لشن هجوم في الوقت الراهن، مع تأييد الجيش الإسرائيلي المشاركة في أي عملية عسكرية أميركية إذا قررت واشنطن
استئناف القتال.
وتتزامن هذه المواقف مع خلافات بين نتنياهو
وقيادة الجيش بشأن توقيت أي تحرك عسكري وتداعياته، في ظل المرحلة السياسية الانتقالية التي تشهدها إسرائيل
.