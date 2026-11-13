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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون استهداف مخازن أسلحة وتجمعات عسكرية سعودية في عدة مناطق

Lebanon 24
13-11-2026 | 15:45
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الحوثيون يعلنون استهداف مخازن أسلحة وتجمعات عسكرية سعودية في عدة مناطق
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أعلن المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، الجمعة، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للسعودية في عدد من المناطق.

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وقال سريع، في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن القوات التابعة للحوثيين استهدفت مخازن أسلحة سعودية في معسكر رأس عباس بمحافظة عدن، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن الهجوم أصاب أهدافه وأدى إلى احتراق المخازن.

وفي بيان آخر، تحدث عن استهداف تجمعات عسكرية سعودية في منطقة الطوال بجيزان بصاروخين باليستيين، زاعماً أن الهجوم أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، بينهم سودانيون.

كما أعلن استهداف تحشيدات قال إنها تابعة للضابط السعودي فارس الشمري شرقي محافظة الجوف، بصاروخين باليستيين، وأخرى تابعة للضابط بدر الحربي في منطقتي خرز وخور عميرة بمحافظة لحج، بعدد من الصواريخ الباليستية.

وادعى سريع أن الهجومين الأخيرين حققا إصابات مباشرة، وأسفرا عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المستهدفين.

 
 
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