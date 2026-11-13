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عربي-دولي

زيلينسكي: قيود السرعة على "ستارشيلد" تعرقل العمليات العسكرية الأوكرانية

Lebanon 24
13-11-2026 | 16:05
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زيلينسكي: قيود السرعة على ستارشيلد تعرقل العمليات العسكرية الأوكرانية
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن قيوداً على سرعة نظام الاتصالات الأميركي عبر الأقمار الصناعية "ستارشيلد" لا تزال مفروضة، ما يحدّ من قدرة القوات الأوكرانية على تنفيذ عملياتها داخل البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح زيلينسكي، في خطابه المسائي المصوّر، أن هذه القيود تشمل كامل خط المواجهة، إضافة إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأضاف: "أتوقع أن تعمل وزارتا الدفاع والخارجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الولايات المتحدة، على حل هذه المسألة".

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