زيلينسكي: قيود السرعة على "ستارشيلد" تعرقل العمليات العسكرية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني ، الجمعة، إن قيوداً على سرعة نظام الاتصالات الأميركي عبر الأقمار الصناعية "ستارشيلد" لا تزال مفروضة، ما يحدّ من قدرة القوات على تنفيذ عملياتها داخل البلاد، بحسب وكالة " ".

وأوضح ، في خطابه المسائي المصوّر، أن هذه القيود تشمل كامل خط المواجهة، إضافة إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأضاف: "أتوقع أن تعمل وزارتا الدفاع والخارجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في ، على حل هذه المسألة".