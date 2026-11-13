صافرات الإنذار تدوي في قواعد عسكرية أميركية بالمملكة المتحدة إثر رصد مسيّرات مجهولة

دوّت صافرات الإنذار في عدد من القواعد العسكرية الأميركية في المتحدة، من بينها "ميلدنهال"، على خلفية رصد تحركات لطائرات مسيّرة غير مصرح بها.

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وأفادت شبكة " " بأن أفراداً من القوات الأميركية لجأوا إلى قاعدة "لاكنهيث" التابعة لسلاح الجو الملكي ، والتي تُعد من أبرز القواعد المستضيفة للقوات الأميركية في المملكة المتحدة، عقب رصد نشاط للمسيّرات.

ونقل التقرير عن متحدث باسم الأميركية قوله إن استجابت، مساء الجمعة، لنشاط طائرات مسيّرة غير مصرح بها فوق قاعدة "لاكنهيث"، مؤكداً أن الحادث لم يؤثر في الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية.

وأضاف أن القوات الأميركية تواصل التنسيق مع السلطات لضمان سلامة العسكريين والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم، داعياً إلى الإبلاغ عن أي تحركات غير اعتيادية أو مشبوهة.

من جهتها، أعلنت قاعدة "لاكنهيث" أنها تواصلت مع السلطات المعنية، التي أكدت عدم وجود أي تهديد للجمهور، مشيرة إلى أن الحادث أصبح منتهياً. لكنها دعت، في ظل ارتفاع مستوى التهديد، إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ويأتي ذلك بعد إجلاء الجيش الأميركي، الاثنين الماضي، أكثر من 12 طائرة حربية من قاعدة "ميلدنهال" في مقاطعة سوفولك، وسط تقارير عن تهديد أمني يُعتقد أنه مرتبط بإيران، فيما نُقلت طائرتان على الأقل إلى قاعدة "لاكنهيث".

وكانت قد سحبت، الشهر الماضي، قاذفاتها من قاعدة بريطانية ثالثة هي "فيرفورد"، وأعادتها إلى الأراضي الأميركية، على خلفية تهديدات قيل إنها مرتبطة بإيران.