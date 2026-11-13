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عربي-دولي

العثور على جثمان طبيب في مجرى مائي بمصر بعد 3 أيام من اختفائه.. والأمن يكشف الملابسات

Lebanon 24
13-11-2026 | 15:52
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العثور على جثمان طبيب في مجرى مائي بمصر بعد 3 أيام من اختفائه.. والأمن يكشف الملابسات
العثور على جثمان طبيب في مجرى مائي بمصر بعد 3 أيام من اختفائه.. والأمن يكشف الملابسات photos 0
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كشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات العثور على جثمان طبيب داخل أحد المجاري المائية في محافظة المنيا، بعد ثلاثة أيام من الإبلاغ عن اختفائه.

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقاه مركز شرطة سمالوط من والد الطبيب، أفاد فيه بتغيب نجله بعدما غادر المنزل متوجهاً إلى عمله في أحد مستشفيات المحافظة، قبل أن ينقطع الاتصال به.

وفي وقت لاحق، أبلغ أهالي المنطقة عن العثور على جثمانه في أحد المجاري المائية. وانتقلت القوى الأمنية إلى المكان، حيث تولت قوات الإنقاذ النهري انتشاله، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن أسرة الطبيب أفادت بأنه كان يمر بأزمة نفسية، ورجحت إقدامه على الانتحار، لافتة إلى أن زوجته حاولت ثنيه عن ذلك، فيما لم توجه الأسرة أي اتهام لأحد بالتسبب في وفاته.

وأظهر الفحص الطبي عدم وجود إصابات ظاهرة على الجثمان، كما أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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