آيزنكوت يتهم نتنياهو بالتحريض ضد العرب.. وتحركات لتشكيل حكومة أقلية

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اتهم زعيم والمكلّف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بتأجيج حملة تحريض عنصرية ضد المواطنين العرب ، بالتزامن مع تكثيف مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة.وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إن العرب يشكّلون 21% من سكان ، لكنهم يتعرضون منذ الحملة لحملة تستهدف نزع الشرعية عنهم، متهماً نتنياهو ومحيطه بتغذيتها لأسباب سياسية.كما كشف عن تعرض نواب حزبه "يشار" وعائلاتهم لتهديدات ورسائل مسيئة، مؤكداً رفضه حملات التحريض التي تستهدفهم.وفي ملف تشكيل الحكومة، أعلن آيزنكوت إحراز تقدم في الاتصالات مع الكتل البرلمانية، مشيراً إلى أنه دعا الأطراف التي تتوافق مع شروطه الأربعة إلى التفاوض لتشكيل حكومة طوارئ، حتى لو كانت حكومة أقلية.وكان الرئيس إسحاق هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما حصل على توصية 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 نائباً أيّدوا نتنياهو.وتبرز أهمية الأحزاب العربية في هذه المشاورات، إذ تمتلك 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، في حين يرفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة تضم أحزاباً عربية أو تعتمد على أصواتها.ويواجه آيزنكوت تحديات إضافية بسبب الخلافات بشأن تجنيد اليهود المتشددين، فيما يواصل نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.وتنتهي المهلة الأولى الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً، وسط استمرار الخلافات بين بشأن تركيبة الائتلاف المقبل.