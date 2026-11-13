طائرات أميركية تتصدى لـمسيّرات فوق قاعدة بريطانية

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أعلن متحدث باسم سلاح الجو الأميركي أن طيارين أميركيين في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تصدوا مساء الجمعة «لنشاط غير مصرح به يشتبه بأنه لطائرات مسيرة»، على الرغم من عدم تأثر أي أفراد أو طائرات أو بنية تحتية.
وأضاف المتحدث: «نواصل العمل من كثب مع نظرائنا في الدولة المضيفة لضمان سلامة وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية والمدنيين الأميركيين ومدنيي الدولة المضيفة والمتعاقدين وجميع أسرنا»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وتقع قاعدة لاكنهيث في مقاطعة سافوك بشرق إنجلترا.