طائرات أميركية تتصدى لـمسيّرات فوق قاعدة بريطانية

أعلن متحدث باسم سلاح الجو الأميركي أن طيارين أميركيين في قاعدة لاكنهيث التابعة ‌لسلاح الجو ‌ ‌تصدوا ⁠مساء الجمعة «لنشاط ⁠غير مصرح به يشتبه بأنه لطائرات مسيرة»، على ⁠الرغم من عدم ‌تأثر ‌أي أفراد ‌أو طائرات أو ‌بنية تحتية.

وأضاف المتحدث: «نواصل العمل من كثب ‌مع نظرائنا في لضمان ⁠سلامة ⁠وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية والمدنيين ومدنيي الدولة المضيفة والمتعاقدين وجميع أسرنا»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وتقع قاعدة لاكنهيث في مقاطعة سافوك بشرق .