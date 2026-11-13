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عربي-دولي

فرنسا تحشد 70 ألف شرطي غداً لتأمين احتجاجات مرتقبة

Lebanon 24
13-11-2026 | 16:30
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فرنسا تحشد 70 ألف شرطي غداً لتأمين احتجاجات مرتقبة
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أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك يوم السبت بالتزامن مع الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في البلاد، في أعقاب أسابيع من المظاهرات التي تُنظَّم قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الداخلية لوران نونييز، لقناة «إل سي إي» الإخبارية، «سنعتمد الإجراءات الأمنية نفسها التي اتُّخذت السبت الماضي».

وأوضح أن «هذه الخطة الأمنية مرنة وسريعة الاستجابة، وتتكيف مع تحركات المجموعات التي تشكل خطراً، والتي تنقسم إلى مجموعات صغيرة وتحاول الإفلات من رقابة قوات الأمن»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب مصدر في الشرطة، يُتوقع أن يشارك في التظاهرات بالعاصمة ما بين 30 و60 ألف شخص، بينهم 300 إلى 600 شخص مصنّفون ضمن الفئات التي قد تشكل خطراً.

وبحسب السلطات، شارك في التظاهرات التي نُظّمت السبت الماضي 146 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، ما يشكل تراجعاً عن أعداد المشاركين في التحركات السابقة.

وأوضح نونييز أن النقابات لم تعلن عن مسارات محددة للتظاهرات المقررة غداً السبت.

وأضاف: «هذا الأمر يثير قلقنا أكثر، لأنه يعني أن المسيرات لن تكون خاضعة للإشراف، وأن مسؤولية تنظيمها تُترك للنقابات الطلابية ولممثلي تلاميذ المدارس الثانوية الأقل خبرة»، متوقعاً تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد.

وقال: «نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة مثيري الشغب واللصوص».

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