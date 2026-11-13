بعد شلل جوي واسع.. أميركا تُعيد فتح أجوائها إثر عطل تقني في أنظمة الملاحة

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أعادت السلطات الأميركية فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران، بعد ساعات من تعليق إقلاع الرحلات من مختلف مطارات البلاد، إثر خلل تقني أصاب أنظمة الاتصالات في مراكز المراقبة الجوية الإقليمية، وأدى إلى اضطراب واسع في حركة الملاحة الجوية.وأكدت الاتحادية الأميركية استئناف عمليات إقلاع الطائرات، فيما أعلن وزير النقل الأميركي شون دافي أن المجال الجوي بات مفتوحاً مجدداً، بعد احتواء الخلل الذي تسبب في حالة من الإرباك داخل قطاع الطيران.وأوضح دافي، خلال في ، أن الأزمة نجمت عن تعرض محولات وأجهزة توجيه قديمة لضغط كبير نتيجة تدفق البيانات، ما أدى إلى ظهور معلومات غير متطابقة وحدوث انقطاعات في الاتصالات وأنظمة الرادار، الأمر الذي دفع السلطات إلى إيقاف النظام احترازياً.وفي سياق متصل، نفى الداخلي الأميركي ماركواين مولين أن يكون الخلل ناجماً عن هجوم سيبراني، مؤكداً عدم وجود أي ارتباط بين الحادث والانقطاع الذي طال أنظمة شركة ، ومشدداً على أن الحادث لم يشكل خطراً على سلامة الجمهور.ورغم استئناف الرحلات، فإن عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق وقتاً، في ظل التداعيات التي خلفها التوقف المفاجئ على جداول الرحلات وشركات الطيران والمسافرين.وأدى قرار تعليق الإقلاع، الذي يُعد الأول من نوعه منذ كانون الثاني 2023 والثاني منذ هجمات 11 أيلول 2001، إلى إلغاء وتأخير آلاف الرحلات، فضلاً عن تحويل مسارات مئات الطائرات، ما تسبب في اضطراب واسع في حركة السفر داخل وعلى المستوى الدولي.وذكرت صحيفة " " أن أكثر من 14 ألفاً و500 رحلة جوية تأثرت بالأزمة، فيما أفاد موقع "فلايت رادار 24" بالسماح لأكثر من 60 رحلة دولية بالإقلاع من المطارات الأميركية خلال فترة تعليق الرحلات، في استثناءات لم تمنع اتساع نطاق الاضطراب الذي أصاب قطاع الطيران.