ترامب يفتح ملف النووي مع بوتين وشي.. والحرب مع إيران على طاولة النقاش

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أعلن أن الرئيس الأميركي سيبحث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مرتقب الخميس المقبل في الصين، ملف خفض الأسلحة النووية، إلى جانب الحرب الأميركية ضد .وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن يرى أن انتشار الأسلحة النووية يشكل خطراً كبيراً، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن الاجتماع لن يشهد التوصل إلى اتفاقات، لكنه قد يشكل بداية لحوار مستقبلي مع بكين بشأن الحد من الترسانات النووية.وتأتي هذه المحادثات في ظل تحفظ صيني على الدخول في مفاوضات نووية مباشرة مع ، بالتزامن مع انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين وروسيا.وفي المقابل، استبعد البيت الأبيض بحث الحرب في أوكرانيا خلال اللقاء، أو عقد اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين، كما رجّح عدم عقد لقاء مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون خلال الجولة الآسيوية للرئيس الأميركي.