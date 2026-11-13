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عربي-دولي

ترامب يفتح ملف النووي مع بوتين وشي.. والحرب مع إيران على طاولة النقاش

Lebanon 24
13-11-2026 | 23:19
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ترامب يفتح ملف النووي مع بوتين وشي.. والحرب مع إيران على طاولة النقاش
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبحث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع مرتقب الخميس المقبل في الصين، ملف خفض الأسلحة النووية، إلى جانب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب يرى أن انتشار الأسلحة النووية يشكل خطراً كبيراً، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن الاجتماع لن يشهد التوصل إلى اتفاقات، لكنه قد يشكل بداية لحوار مستقبلي مع بكين بشأن الحد من الترسانات النووية.

وتأتي هذه المحادثات في ظل تحفظ صيني على الدخول في مفاوضات نووية مباشرة مع واشنطن، بالتزامن مع انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي المقابل، استبعد البيت الأبيض بحث الحرب في أوكرانيا خلال اللقاء، أو عقد اجتماع ثنائي بين ترامب وبوتين، كما رجّح عدم عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال الجولة الآسيوية للرئيس الأميركي.
 
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