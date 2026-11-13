اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية.. عشرات عمليات الإنقاذ و32 مصاباً (فيديو)

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ABD'nin Louisiana eyaletinde bir tanker, 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisine çarptı.
Kaza sonucu yolcu gemisinde mahsur kalan ve suya düşen yolcular kurtarılmaya çalışılıyor. https://t.co/euHoZZGGfq— Conflict (@ConflictTR) November 13, 2026
ABD'nin Louisiana eyaletinde bir tanker, 129 kişinin bulunduğu yolcu gemisine çarptı.
Kaza sonucu yolcu gemisinde mahsur kalan ve suya düşen yolcular kurtarılmaya çalışılıyor. https://t.co/euHoZZGGfq