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عربي-دولي

اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية.. عشرات عمليات الإنقاذ و32 مصاباً (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2026 | 23:17
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اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية.. عشرات عمليات الإنقاذ و32 مصاباً (فيديو)
اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية.. عشرات عمليات الإنقاذ و32 مصاباً (فيديو) photos 0
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شهد نهر المسيسيبي في مدينة نيو أورليانز الأميركية حادثاً بحرياً، إثر اصطدام ناقلة النفط "أتلانتيك أسفلت" بسفينة سياحية تحمل 129 راكباً، ما أدى إلى غمر جزء منها بالمياه وإطلاق عمليات إنقاذ واسعة.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة الاصطدام وميل السفينة السياحية "أميركان هيريتدج" نحو المياه، فيما سارعت فرق الطوارئ وخفر السواحل إلى إجلاء الركاب وإنقاذ العالقين.
 
 
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وفي تعليق على الحادث، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تسجيل وفيات، مؤكداً نقل 32 مصاباً إلى المستشفى، كما أشاد بجهود خفر السواحل وأجهزة الطوارئ، مثنياً على قيادة حاكم لويزيانا جيف لاندري خلال عمليات الاستجابة للحادث. 
 
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منوعات

نهر المسيسيبي

دونالد ترامب

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