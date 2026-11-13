تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

4 ساعات من توقف الطيران الاميركي.. خلل في أنظمة المراقبة الجوية وحال الشلل يصل اوروبا

Lebanon 24
13-11-2026 | 23:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
4 ساعات من توقف الطيران الاميركي.. خلل في أنظمة المراقبة الجوية وحال الشلل يصل اوروبا
4 ساعات من توقف الطيران الاميركي.. خلل في أنظمة المراقبة الجوية وحال الشلل يصل اوروبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب موقع "سكاي نيوز عربية": استؤنفت حركة إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة، بعد تعليق استمر نحو 4 ساعات بسبب خلل في أنظمة المراقبة الجوية، لكن تداعيات التوقف امتدت إلى الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، وسط توقعات باستمرار التأخير والإلغاء خلال السبت.
Advertisement

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، مساء الجمعة، رفع قرار تعليق إقلاع جميع الرحلات على مستوى البلاد، بعدما تسبب خلل في أنظمة الاتصالات بمراكز المراقبة الجوية الإقليمية في اضطراب حركة الطيران وإلغاء وتأخير آلاف الرحلات.

ورغم استئناف الإقلاع، حذرت السلطات من أن العودة إلى التشغيل الطبيعي ستستغرق وقتا، بعدما أصبحت طائرات وأطقم جوية خارج مواقع تمركزها المعتادة، مما يؤثر على الرحلات اللاحقة.

اضطرابات تمتد إلى أوروبا

وفي أوروبا، حذرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" من احتمال استمرار تأخر الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، داعية شركات الطيران إلى إصدار إشعارات بشأن الرحلات المتأثرة.

وأزالت المنظمة، صباح السبت، إشعارا سابقا بتعليق الرحلات المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، لكن الحجم الكامل للاضطرابات المتوقعة على الرحلات العابرة للأطلسي لم يتضح بعد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن طائرات وصلت إلى مطارات أميركية اضطرت إلى الانتظار حتى توافر بوابات شاغرة لنزول الركاب، فيما تمكنت بعض الرحلات المتجهة من الولايات المتحدة إلى أوروبا من الإقلاع مساء الجمعة.

ما سبب الخلل؟

أرجع مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقف إلى مشكلات في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، التي وصفوها بأنها "متقادمة" و"محملة فوق طاقتها".

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين إن إدخال تقنيات حديثة إلى نظام قديم لمراقبة الحركة الجوية أدى إلى تحميله فوق طاقته الاستيعابية، مما تسبب في تعطله.

وأضاف أنه لا يستطيع استبعاد حدوث انقطاع آخر في الخدمة.

من جانبه، أوضح وزير النقل الأميركي شون دافي أن عدم استقرار أنظمة الاتصالات اللاسلكية والرادار دفع السلطات إلى اتخاذ قرار تعليق الإقلاع على مستوى البلاد.

ولم تظهر مؤشرات على ارتباط الخلل بهجوم إلكتروني، فيما لا تزال السلطات تعمل على تحديد أسبابه وتقييم تداعياته.

ويعد تعليق إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة الأول من نوعه منذ كانون الاول 2023، عندما أدى تعطل نظام حاسوبي رئيسي تابع لإدارة الطيران الاتحادية إلى توقف الرحلات، والثاني منذ تعليق حركة الطيران عقب هجمات 11 ايلول 2001.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تسبب توقف الجمعة في تحويل مسار مئات الرحلات وتعطيل خطط سفر أعداد كبيرة من الركاب، بينما أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن تداعيات الأزمة استمرت في التأثير على الرحلات الأوروبية صباح السبت.
مواضيع ذات صلة
وزير النقل الأميركي: تعليق الرحلات في جميع مطارات البلاد بسبب خلل في أنظمة مراقبة الحركة الجوية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز: إشعارات متعلقة بنظام مراقبة الحركة الجوية اختفت من موقع لإدارة الطيران الفيدرالية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالية: تعطل حركة الطيران في المطارات الرئيسية بمنطقة نيويورك بسبب خلل فني في مراقبة الحركة الجوية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمات المراقبة الجوية الروسية: طائرة استطلاع أميركية تابعة لحلف الناتو أمضت نحو 5 ساعات في محيط مقاطعة كالينينغراد الروسية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

الألمانية

سكاي نيوز

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:47 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:05 | 2026-11-14
Lebanon24
05:47 | 2026-11-14
Lebanon24
05:38 | 2026-11-14
Lebanon24
05:30 | 2026-11-14
Lebanon24
05:08 | 2026-11-14
Lebanon24
04:51 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24